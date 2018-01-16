Монахи афонского монастыря Кутлумуш написали открытое письмо о "македонском вопросе"

На протяжении прошлой недели в греческих СМИ активно обсуждалась информация о том, что правительство Греции под влиянием США и ЕС готово признать название «Македония» за Б.Ю.Р.М. (Бывшей югославской республикой Македония).

Священный Синод Элладской Православной Церкви выступил против. Братия афонского монастыря Кутлумуш также написали открытое письмо, относительно этого вопроса.

«Святая Гора Афон, как естественная и духовная часть Македонии в начале ХХ столетия, выступила против воли великих держав и боролась за то, чтобы Македония оставалась греческой. Мы не можем остаться в стороне и сегодня.

Мы не понимаем, почему имя, которое с исторической и культурной точки зрения полностью принадлежит одному народу и государству, следует передать другому государству, граждане которого не имеют никакой исторической, национальной и культурной связи с этим названием.

Широко известно и многократно подтверждено, что население Скопье не имеет ничего общего с именем Македония и не имеет никакого права претендовать на него как на название своего государства», - убеждены насельники афонской обители Кутлумуш.

Святогорцы также обратились ко всем Поместным Церквям: «Мы хотим предостеречь народы (и Поместные Церкви) от того, чтобы они стали орудиями, обслуживающими политические и (что особенно страшно) чужие интересы… Наше достоинство заключается в сохранении общего благословения и ответственности Православной веры и предания, которые соединяют племена, народы и культуры во Имя Христово».

*** Право Греции на название «Македония» отстаивают многие старцы и духовники Святой Горы.

К примеру, преподобный Паисий Святогорец с 1977 года говорил о македонской проблеме. Старец повесил в своем архондарике текст из книги пророка Даниила, в котором рассказывается о царе Александре. Возле текста он поместил большую бумажную икону ангела из сербской обители так, что ангел указывал на текст.

Бывшую югославскую республику Македонию старец Паисий сравнивал с постройкой, сооруженной наполовину из кирпичей, и из халвы, в форме кирпичей. Поэтому, как он говорил, постройка скоро рухнет.

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".