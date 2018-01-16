В Беларуси монах из Греции рассказал о преподобном Паисии Святогорце, с которым был знаком лично
В Гродно (Республика Беларусь) в часовне святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси, при храме Рождества Христова состоялась встреча прихожан с настоятелем митрополичьего храма святителя Григория Паламы в Салониках архимандритом Мефодием (Алексиу).
Тема встречи: «Печаль мирская и печаль по Богу (Богословский опыт Святителя Григория Паламы и преподобного Паисия Святогорца)».
«Мы рады встретить сегодня в нашем храме священника, который приехал к нам из колыбели Православия из теплой Греции в наш зимний край. Отец Мефодий является духовным чадом и живым свидетелем жизни святого старца Паисия со Святой горы Афон», – подчеркнул во вступительном слове настоятель храма Рождества Христова отец Владимир Асадчий.
Архимандрит Мефодий рассказал о жизни преподобного Паисия, с которым он был лично знаком. Гость из Греции также рассказал, что старец однажды посещал его дом.
В актовом зале кафедрального Свято-Покровского собора архимандрит Мефодий (Алексиу) презентовал книгу «Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы».
Также он рассказал о своем опыте работы с православной молодежью.
По материалам telegraf.by и orthos.org.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".