Три праздника в один день: что отмечают православные 14 января

Православные христиане 14 января отмечают три праздника: Обрезание Господне, день памяти святителя Василия Великого и Старый новый год.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», Обрезание Господне – двунадесятый праздник – один из двенадцати главных в Православии.

Согласно закону Ветхого Завета, на восьмой день после Рождества Иисус Христос принял обрезание, как и все мальчики-младенцы иудеев. Этим исполнялся Завет Господа с праотцем Авраамом и его потомками. При совершении обряда Богомладенец получил имя Иисус.

Второй праздник, который отмечают православные в этот день, связан с почитанием святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Святой Василий родился около 330 года в Кесарии в благочестивой семье. Был внуком мученика. Пятеро из десяти детей этой семьи были также причислены к лику святых.

Первоначальное образование Василий получил дома, затем учился у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со святым Григорием Богословом. Они стали друзьями. Потом святитель отправился на обучение в Константинополь и Афины.

После учебы святой возвратился в Кесарию, где преподавал риторику. Затем принял монашество. Был чтецом – истолкователем Священных Книг.

После – он отправился в паломничество в Египет, Сирию и Палестину. Вернувшись из путешествия в Каппадокию, стал подражать жизни подвижников, которые ему повстречались там. Василий раздал свое имущество бедным, основал монастырь. К нему присоединился его друг – святой Григорий Богослов. Монахи вели аскетический образ жизни. Святые написали много богословских трудов.

В 362 году Василий был рукоположен в диакона. Спустя два года – в священника. Был советником епископа Евсевия. Священник ежедневно, утром и вечером, проповедовал.

Святой Василий составил чин Литургии. Он написал Беседы на Шестоднев, на 16 глав пророка Исаии, псалмы, второе собрание монашеских правил. Писал также философские труды против агарянской ереси.

После смерти епископа Кесарийского Евсевия, в 370 году, Василий был возведен на его кафедру.

Император Валентин послал к владыке Василию, как к неугодному ему епископу, послов, которые угрожали ему пытками. Но Василий не испугался, говоря: «Смерть же для меня благодеяние: она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь, к Которому давно я стремлюсь». Твердость своих убеждений Василий Великий проявил и перед самим императором.

Святитель Василий почти ежедневно совершал Богослужение. Святой основал два монастыря.

Умер святитель 14 января (по новому стилю) 379 года в возрасте 49 лет.

Частицы мощей святого Василия Великого хранятся на Святой Горе, а именно: в монастырях Ксиропотам, обители Святого Павла, Симонопетра, Ставроникита.

Третий праздник, который сегодня отмечается – Старый новый год – Новый год по юлианскому календарю. Праздник возник с переходом на григорианский календарь в 1918 году. Напомним, многие афонские монастыри живут по юлианскому календарю.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".