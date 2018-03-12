На Youtube появился фильм "Полет над Афоном - Святая Гора" (видео)

На Youtube-канале блогера Вима Вугда (Wim Voogd) появился фильм «Полет над Афоном - Святая Гора» с видами монашеского полуострова с высоты птичьего полета.

В своем блоге athosweblog.com Вим Вугд ранее размещал фотографии Афона, сделанные с борта самолета. Теперь – поделился фильмом.

«…Я снимал во время нашего полета 6 мая 2017 года. Во время этого полета у меня в обеих руках были две камеры: одна для съемки, а с другой стороны у меня была камера для снятия полного полета над Афоном. Мы снимали, начиная с Уранополиса, и закончили около мыса Араписа, чуть больше 30 минут. Это был довольно ухабистый и утомляющий полет (с двумя камерами), поэтому не ожидайте профессиональных снимков. Но я должен сказать, что это был потрясающий опыт. Итак, если у вас есть время (и некоторые деньги), чтобы забронировать этот рейс, я бы сказал: «сделайте это»», - написал блогер.

Также он рассказал о пилоте, который управлял самолетом во время полета, когда был снят фильм.

«Наш пилот Георгий (Georgeos) был очень дружелюбным человеком, который много знал о Святой Горе (будучи членом гавани, дислоцированной в Ватопеди). Очень легко договориться о встрече с аэроклубом «Thessaloniki». Мы полетели сразу после прибытия в международный аэропорт», - подчеркнул Вим Вугд.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".