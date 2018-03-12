Савва Новый Ватопедский – святой, который примирял правителей

Православные христиане 12 января (по новому стилю) отмечают день памяти преподобного Саввы Нового Ватопедского.

Житие этого святого написал святейший Вселенский Патриарх Филофей. Оно хранится в рукописном варианте в библиотеке монастыря Ватопед, где жил преподобный.

До монашества святого звали Стефан. Родился он в Солуни в семье благочестивых родителей знатного рода. Он изучал Священное Писание и философию.

Когда он вырос - ушел из родительского дома на Святую Гору, в монастырь Ватопед. Здесь он принял монашество.

Когда было нашествие турок во дни правления Андроника Младшего, Савва отправился в путешествие, по островам: Лемнос, Лесбос, Хиос, Патмос и Кипр. Затем он отправился в Иерусалим и ушел во Иорданскую пустыню, после – на гору Сион, затем на Синай, где прожил два года. После Синая вернулся в Иорданскую пустыню, где жил три года в монастыре Святого Иоанна Предтечи. Здесь он свыше получил откровение - возвратиться в Грецию.

Он отправился в Константинополь в обитель Святого мученика Диомида. О нем узнал государь. Но святой никому не показывался. Его начали подозревать в ереси и подослали к нему ученых из синклита и церковного клира. Святой отшельник написал работу «Исповедание», в которой изложил основы православной веры. Он возложил на пришедших к нему руки и помолился о них.

Савва возвратился на Святую Гору, в Ватопед. Отсюда в марте 1342 года с протом Исааком и старцами ездил в Константинополь, чтобы помирить царицу Анну с Кантакузеном, между которыми развязалась междоусобная война. Но святой заранее предсказал безуспешность поездки.

Делегация попросились на Афон. Но правители не исполнили просьбы, думая, что отцы по возвращению назовут их виновными в войне. Святогорцев расселили по разным монастырям. Савву, известного своей добродетельной жизнью, отправили в монастырь под названием Хора. Там он вел уединенный образ жизни.

Святой говорил, что тому, кого Бог хранит, никакие напасти не могут навредить.

Преподобного Савву хотели избрать Патриархом, но он отказался от предложения. Вскоре святой умер. Это произошло в январе 1347 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".