Преподобномученик Гедеон Афонский – святой, который нашел как искупить свою вину перед Богом

Православные христиане 12 января (по новому стилю) отмечают день памяти святого преподобномученика Гедеона Афонского.

Никон, будущий святой Гедеон, был родом из Греции. Он родился в благочестивой, но бедной семье, где кроме него было еще три сына и четыре дочери. Детей отдали на воспитание двоюродному брату, который занимался торговлей.

Никон был очень расторопным и смышленым ребенком, его заметил богатый турок по имени Али. Он похитил его и заставил мальчика служить на женской половине своим женам. Затем он уговорил его принять ислам.

Только спустя два месяца святой осознал, какой страшный грех он совершил – отрекся от Христа. Он втайне со слезами каялся в своих молитвах к Богу.

Никон решил сбежать из дома мусульманина. Он пришел к родителям, которые не могли его спрятать, так как были очень бедны и боялись богатого мусульманина.

Отец святого отвез парня в селение Керамиди, а оттуда посоветовал ему отправиться на Афон.

На Святой Горе Никон обошел все обители, в поисках опытного духовника. Он остановился в обители Каракалл, где, принеся покаяние, вновь принял православие. Позже он принял монашество с именем Гедеон и стал экклесиархом. Новое послушание он исполнял прилежно. А также усилил духовные подвиги – пост, бдение и молитву.

Однажды во время чтения жития святых, а именно о страданиях мучеников, он захотел кровью искупить свой грех отречения. Он рассказал о своем намерении старцам, от которых получил благословение на осуществление задуманного.

Затем святой отправился в Велестину, где в свое время отрекся от Христа. Он предстал перед судом и смело исповедовал себя христианином, а Магомета проклял и назвал ложным пророком. Его выгоняли из судилища, считая сумасшедшим; это повторялось не один раз. И в других городах все было так же.

Он возвратился на Святую Гору, где прожил год, но не оставил своего намерения пострадать за Христа. Он вновь повторил все, хулил мусульманскую веру. Паша послал двух воинов и приказал доставить к нему дерзкого хулителя.

У паши собрались богатые власть имущие люди, перед которыми монах Гедеон предстал, как на суде. Мученик оставался твердым в своих убеждениях. Мучители захотели выставить святого на посмешище перед всеми - обрили ему голову и возложили на нее внутренности закаленной овцы, посадили его верхом на осла задом наперед, а в руки дали хвост животного. В таком виде его возили по всем улицам города. Святой посчитал бесчестие за славу, во имя Христа.

Его долго мучили перед смертью, отсекая постепенно конечности. Еще живого его бросили в нечистое место, где преподобномученик Гедеон умер. Это произошло 12 января (по новому стилю) 1819 года.

Его мощи, в том числе и отсеченные конечности, благочестивые христиане выкупили у мусульман и погребли в церкви в городе Турнове. Затем мощи перенесли на Афон, в обитель Каракалл, где ранее жил святой.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".