Опубликованы автохромы 1913 года с видами Святой Горы (фото)

В сети появились автохромы, которым более 100 лет, на них запечатлены афонские монастыри. Сделал снимки Стефан Пассет (Stéphane Passet) в 1913 году, а опубликовал его в наше время на своем англоязычном блоге Герман Вугд (Herman Voogd).

Стефан Франсуа Мари Пассет (1875-1941 гг.) был фотографом-любителем и работал в проекте «Archives de la Planète» (Архивы Планеты). Учредил проект богатый французский банкир и меценат Альберт Кан (Albert Kahn ) (1860-1940 гг).

О жизни фотографа известно не много. Он добровольно вступил во французскую армию. В течение 15 лет жил в Париже и работал в «Archives de la Planète». Стефан Пассет совершил несколько поездок в Китай, а в 1913 году - в Грецию.

Блогер прокомментировал снимок Свято-Пантелеимонового монастыря 1913 года: «В 2015 году здание на набережной исчезло. Я подозреваю, что это была больница для русских монахов».

«Сегодня все отремонтировано, почти как новое, но на автохромных снимках части стен пансионата вдоль побережья черные. Может ли это быть сажей из печей?», - недоумевает Герман Вугд.

Также на снимках запечатлена Великая лавра.

«Справа католикон, а слева - три ряда могил патриархов», - написал блогер.

Также в блоге для сравнения опубликованы фото Вима Вугда 1986 года, на которых запечатлена Лавра Афанасия Афонского.

Во время посещения Святой Горы в 1913 году Стефан Пассет также запечатлел обитель Дохиар.

«Вход в Дохиар. Два монаха на балконах и несколько перед входом. Некоторое время им приходилось стоять неподвижно, чтобы их изображение не размылось. Синяя комната справа была келией с очень красивым видом».

Для сравнения блогер опубликовал фото обители конца 80-х годов ХХ века.

«Когда мой брат Вим сделал эту фотографию в 1989 году, снова два монаха (балкон слева и главный вход) более или менее позируют фотографу. Угол несколько иной, но приятная синяя комната попала в поле зрения. За последние годы кипарис вырос», – написал Герман Вугд.

По материалам athosweblog.com.

*** Автохро́м (с франц. Autochrome Lumière) - первая в мире технология цветной фотографии, пригодная для тиражирования. Запатентовали автохром братья Люмьер в 1903 году. Технология оставалась популярной до 1935 года.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".