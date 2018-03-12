Записки паломника: интересные детали в афонской обители Кутлумуш

Блогер Бас Кампс (Bas Kamps) в своем блоге athosweblog.com поделился фотографиями афонского монастыря Кутлумуш. Их особенность в том, что он запечатлел детали, неприметные на первый взгляд, которые многие паломники часто даже не замечают.

Паломники отправились в обитель Кутлумуш с Кареи. По дороге они обратили внимание на дом, распложенный рядом с дорогой.

«Мы пытались установить контакт с людьми в этом доме, но у старика были неотложные дела», - написал блогер.

При входе в монастырь блогер заметил интересный символ.

«На тротуаре у входа в монастырь был знаменитый символ Горы Афон и греческой Православной Церкви - двуглавый орел. У меня сложилось впечатление, что он недавно сделан, или после ремонта», - заметил Бас Кампс.

Осмотрев окрестности, автор блога заметил рядом фонтан.

«Рядом с двуглавым орлом находится небольшой киоск с фонтаном, который поставляет вкусную прохладную пресную воду. Вода поступает через бронзовый кран в виде рыбной головы с огромными ужасающими зубами. Кран выступает из резного мраморного камня», - написал блогер.

Бас Кампс заметил на полу необычную плиту.

«Следующим объектом, на полу, является изображение древней лодки, вырезанное из мрамора. Это может быть ссылка на древний город Клеония, который, вероятно, был на том месте, где сейчас находится монастырь», - предположил автор.

Также он обратил внимание на монастырские лампы, фото которых также разместил в своем блоге.

В обители он также обратил внимание еще на один медный кран.

«Еще одна приятная голова в фонтане во дворе. Его когти вырезаны в меди», - написал Бас Кампс.

Он также заметил, что в соборе необычные арки и окна.

«Задняя часть собора с окнами разных размеров. Некоторые блокируются, некоторые из них уменьшаются или заполняются кирпичами. Я подсчитал, по крайней мере, три слоя окрашены красной краской, наиболее часто используемого цвета. Я задавался вопросом, почему красный цвет является доминирующим. Но я еще не нашел ответа», - заметил автор.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".