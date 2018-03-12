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Записки паломника: интересные детали в афонской обители Кутлумуш

15:16, 11 января 2018
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Блогер Бас Кампс (Bas Kamps) в своем блоге athosweblog.com поделился фотографиями афонского монастыря Кутлумуш. Их особенность в том, что он запечатлел детали, неприметные на первый взгляд, которые многие паломники часто даже не замечают.

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Блогер Бас Кампс (Bas Kamps) в своем блоге athosweblog.com поделился фотографиями афонского монастыря Кутлумуш. Их особенность в том, что он запечатлел детали, неприметные на первый взгляд, которые многие паломники часто даже не замечают.

Паломники отправились в обитель Кутлумуш с Кареи. По дороге они обратили внимание на дом, распложенный рядом с дорогой.

«Мы пытались установить контакт с людьми в этом доме, но у старика были неотложные дела», - написал блогер.

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При входе в монастырь блогер заметил интересный символ.

«На тротуаре у входа в монастырь был знаменитый символ Горы Афон и греческой Православной Церкви - двуглавый орел. У меня сложилось впечатление, что он недавно сделан, или после ремонта», - заметил Бас Кампс.

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Осмотрев окрестности, автор блога заметил рядом фонтан.

«Рядом с двуглавым орлом находится небольшой киоск с фонтаном, который поставляет вкусную прохладную пресную воду. Вода поступает через бронзовый кран в виде рыбной головы с огромными ужасающими зубами. Кран выступает из резного мраморного камня», - написал блогер.

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Бас Кампс заметил на полу необычную плиту.

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«Следующим объектом, на полу, является изображение древней лодки, вырезанное из мрамора. Это может быть ссылка на древний город Клеония, который, вероятно, был на том месте, где сейчас находится монастырь», - предположил автор.

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Также он обратил внимание на монастырские лампы, фото которых также разместил в своем блоге.

В обители он также обратил внимание еще на один медный кран.

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«Еще одна приятная голова в фонтане во дворе. Его когти вырезаны в меди», - написал Бас Кампс.

Он также заметил, что в соборе необычные арки и окна.

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«Задняя часть собора с окнами разных размеров. Некоторые блокируются, некоторые из них уменьшаются или заполняются кирпичами. Я подсчитал, по крайней мере, три слоя окрашены красной краской, наиболее часто используемого цвета. Я задавался вопросом, почему красный цвет является доминирующим. Но я еще не нашел ответа», - заметил автор.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".

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