Духовная сокровищница Святой Горы Афон: почему важно отдавать долги

Как известно, в молитве «Отче наш», которую каждый день читают христиане, есть слова «…и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим».

Вместе с тем, в Ветхом Завете говорится: "Не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра" (Лев. 19. 13). Также есть ряд указаний на неотвратимость Божьего наказания: "Горе тому, кто... заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его" (Иер. 22. 13). Ветхий Завет неуплату наемнику приравнивал убийству ближнего.

В Новом Завете говорится о том, что "Трудящийся достоин награды за труды свои" (Лука 10. 7; 1 Тим. 5. 18). Апостол Павел указывает в Римлянам 13:8, что нам следует быть должными друг другу лишь любовью.

Если должник не отдает деньги, и таким образом поступает несправедливо, стоит вспомнить о том, что его долг - это ваше "выгодное вложение" денег: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут" (Матф. 6:19-20).

Афонские святые и старцы также рассуждали о том, почему важно отдавать долги, а к должникам быть снисходительными.

«Те, кто, находясь в нужде, были вынуждены продать последнее, чтобы заплатить врачам или кому-то еще, и из-за этого обнищали, получат мзду в соответствии с той неправдой, которую они претерпели. Люди же несправедливые, претерпевая такие несчастья, оплачивают ими свои долги перед Богом». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Прощай ближнему твоему без остатка, и познаешь милость Божию к самому себе. Кто скоро и чисто прощает – тому и Бог скоро отпускает грехи. Ибо не ложен, Давший нам сию молитву: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим»». (Схиархимандрит Иеремия (Алехин), игумен Пантелеимонового монастыря).

«Если кто-то будет страдать от болезней, не сможет работать, будет в долгах и ты в таком тяжелом положении поможешь ему и скажешь: «Возьми эти деньги за упокой души такого-то», то этот человек скажет: «Бог его простит. Да будет благословен его прах». Берущие милостыню совершают сердечную молитву за усопших, и это весьма помогает последним». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".