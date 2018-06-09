Симон Мироточивый – основатель афонской обители Симонопетра

Православные христиане 10 января (по новому стилю) отмечают день памяти афонского святого - преподобного Симона Мироточивого.

Откуда был он родом, в какой семье родился, сведений не сохранилось.

Относительно его жизни на Святой Горе Афон, есть повествование, что он обошел все афонские монастыри и скиты, желая найти руководителя в духовной жизни, и нашел мудрого старца. Духовник был очень строгим, а Симон – послушливым. Именно благодаря беспрекословному послушанию и отсечению своей воли преподобный Симон прославился. Позже и сам старец стал просить советов у святого.

Святой Симон взял у духовника благословение на подвиг безмолвия. Он поселился в пещере на южной стороне Святой Горы, где сейчас расположен монастырь Симонопетра, который основал преподобный. Святой вел аскетический образ жизни.

Во время ночной молитвы ему явился демон в виде дракона. Он хотел проглотить Симона, не мог сделать этого, так как святой продолжал молиться. И дракон исчез. Пещера озарилась светом и наполнилась благовонием. Святой услышал свыше голос: «Мужайся и крепись, послушный и верный раб Сына Моего!».

К нему, как к опытному духовнику, стали приходить за советом святогорцы. Святой желал удалиться в пустынное место, чтобы продолжить подвиг безмолвия, но Бог рассудил иначе. Во время молитвы он услышал голос: «Симон, Симон, верный друг и служитель Сына Моего! Не удаляйся отсюда, Я решила прославить это место, ты будешь для него светом, и имя твое будет славно». Сначала святой не поверил, приняв это за бесовские искушения.

Но однажды ночью он увидел, с неба опустилась звезда и стала над скалою, где впоследствии был основан монастырь Симонопетра. В рождественскую ночь он вновь увидел звезду и услышал голос: «Симон! Ты должен здесь основать иноческое общежитие. Оставь твое сомнение, Я Сама буду тебе Помощница, а иначе за твое неверие будешь наказан!». В это время ему представилось, что он находится в Вифлееме.

Через несколько дней после Рождества Христова пришли к преподобному три богатых мирянина, которые желали стать послушниками. Им святой и рассказал о видениях, но повелел никому больше не говорить об этом до его смерти.

На пожертвования начали возводить монастырь, на месте, где указал Симон – на скале, над которой он видел звезду. Строители сперва отказалась выполнять работу, так как со скалы упал один из монахов.

Но не прошло и получаса, как монах, который упал в пропасть, вышел из нее совершенно невредимый, с уцелевшим стаканом и сосудом вина в руках, которые он держал о время падения. Видя это чудо, строители приступили к построению монастыря.

Во время строительства святой также совершал чудеса – поднимал камень, который никто не мог сдвинуть с места, силой крестного знамения. Его и положили в основание.

Когда обитель была построена, на нее нападали сарацины. Они хотели убить настоятеля обители – святого Симона, но рука убийцы, которой он поднял меч, иссохла, и ему не удалось этого осуществить. Затем старец исцелил покаявшегося грешника, и он принял крещение.

Святой дожил до глубокой старости, а перед смертью собрал братию, чтобы дать им последний завет.

Он умер 10 января (по новому стилю) 1287 года. Лицо почившего праведника просветилось дивным светом в присутствии насельников монастыря. От его мощей истекало миро, поэтому его называют Мироточивым.

Святой совершал чудеса и после смерти. Так он исцели беснующуюся дочь царя Иоанна Углешского. Бес кричал, что не выйдет из нее, пока «не придет с Афонской Горы Симон». Царь молился Господу, чтобы Он во имя святого Симона смиловался над его дочерью, и вскоре бес вышел из царевны.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".