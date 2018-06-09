На 93 году жизни скончался духовник афонских подворий во Франции схиархимандрит Плакида (Дезей)

7 января 2018 года на 93 году жизни мирно отошел ко Господу схиархимандрит Плакида (Дезей), известный православный патролог и богослов, переводчик святоотеческих, библейских и богослужебных текстов на французский язык.

Отец Плакида родился в семье католиков. С ранних лет интересовался святоотеческой, античной и средневековой литературой. Также проявлял интерес к идеалам монашеской жизни Умбрии и Метеор. В 1942 году поступил в аббатство Бельфонтен. Продолжал изучать Восточных отцов. Познакомиться с православной традицией ему помогли архимандрит Киприан Керн и Николай Лоский.

После Второго Ватиканского Собора и его реформ внутри Католической Церкви Дезей с несколькими сторонниками аскетической традиции основали Преображенский монастырь в Обазине.

Благодаря встречам с преподобным Паисием Святогорцем, Ефремом Катукакским, отцом Емилианом, игуменом Симонопетрийского монастыря, братия решила принять православие через крещение.

«Мы сами попросили о крещении, в полном единодушии с нашим игуменом, поскольку этот шаг казался нам совершенно нормальным и необходимым для Афона, а также богословски обоснованным и канонически легитимным. Это не означало, что мы «отрекаемся» от католического крещения, принятого нами во имя Святой Троицы — наоборот, мы исповедуем, что всё, подразумеваемое этим крещением, теперь совершается во всей своей полноте через наше вхождение в Православную Церковь», - пишет отец Плакида в своих мемуарах.

19 июня 1977 года отец Плакила и еще трое обазинских монахов в монастыре Симонопетра на Афоне приняли крещение и были зачислены в братию афонской обители.

1978 году, по благословению игумена Емилиана, отец Плакида вернулся во Францию, где основал афонские подворья Симонопетрийского монастыря: Преображенская женская обитель возле города Террассон, мужская в честь Антония Великого в Сен-Лоран и ее скит на острове Поркероль, а также Покровский женский монастырь в Солане.

Вечная память новопреставленному старцу Плакиде!

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".