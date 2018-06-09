Настоятель афонской кельи рассказал о том, как бороться с гневом и зачем монахи в кровь разбивают себе зубы

Гнев сам по себе является греховным чувством, кроме того, в гневе человек способен совершать еще более тяжкие грехи. Настоятель кельи святой Анны Горы Афон архимандрит Антипа рассказал о том, как бороться с гневом, зачем монахи разбивают себе зубы, и почему христианин должен возжелать Царствия Небесного даже бесам.

Архимандрит Антипа говорит о том, что гнев является отравой, которая разрушает наши души, наше тело и наши семьи, поэтому каждый человек всеми силами должен бороться с этим чувством.

«Дурное состояние гнева возникает у человека, в котором нет послушания воли Божией. И каждый христианин, так же, как и нехристианин, должен эту отраву, именуемую гневом, изгонять из себя и бороться с ней.

Гнев - это порождение эгоизма, и человек вообще должен бороться со своим эгоизмом, но особенно – с гневом. Потому что гнев – это настоящая отрава, вызывающая и телесные болезни в человеке. Но, что хуже всего – гнев создает дурную обстановку вокруг этого человека. Когда в семье есть гневливый человек, из-за него все в доме переворачивается вверх дном. Святой Иоанн Лествичник говорит, что гневливый игумен – это то же, что лиса в курятнике. То же самое можно сказать и о семье, где есть гневливый человек», - говорит афонский монах.

Настоятель афонской келии советует подавлять чувство гнева в тот момент, когда оно только зарождается в нашей душе, а если это невозможно – уходить от общения или раздражающего нас разговора.

«Люди должны быть кроткими и мирными. Конечно, кротость и мир происходят от общего духовного состояния, но всем нам нужно быть особенно внимательными в гневе. И человеку нужно бороться всякий раз, когда задет его эгоизм, и когда он чувствует это расположение и движение к гневу. Первое, что ему нужно сделать – это принудить себя изо всех сил подавить этот гнев или уйти от всех в этот момент. Потому что лучше уйти от разговора, чем продолжать его в гневе», - учит архимандрит Антипа.

Бороться с чувством гнева приходится не только мирянам, но и служителям Церкви. Игумен келии Святой Анны рассказал, как избавляются от греховного чувства монахи, когда их одолевает гнев или ярость.

«Я знаю одного игумена в Греции, который по природе своей гневлив. И однажды он мне сказал: «Я сломал себе зубы, сжимая рот, чтобы промолчать, не наговорить дурного и не высказаться в тот момент, когда меня душил гнев, потому что я всецело предался гневу».

Но можно вспомнить и более старый пример из древнего патерика, который описывает, как в устах одного старца слово оскорбления сделалось кровью – настолько он сдерживал себя и боролся с собой, чтобы не ответить брату. Когда же он выплюнул эту кровь, он успокоился и забыл оскорбление.

Так с гневом борются даже монахи, потому что эта борьба является частью общей борьбы, которую мы ведем внутри себя, чтобы враг был изгнан и победил Христос. Потому что, как говорят святые отцы, все страсти, и страсть гнева тоже - это проявление бесов в нашей душе», - рассказал настоятель кельи святой Анны.

Архимандрит Антипа поясняет, что чувство гнева дано нам Богом, чтобы бороться с собственными грехами и страстями. При этом человек не должен гневаться на ближнего, и даже врагам желать Царствия Небесного.

«Другое дело, когда гнев обращается против наших страстей и против бесов. Но не в том смысле, что мы их обзываем бранными словами – это недопустимо для христианина. Преподобный Исаак Сирин говорит, что монах и христианин (а православная духовность по сути одна, в ней нет разделения на женатого и неженатого) должны подвизаться с отчаянием и упорством. Потому что двери в Рай не открываются легко, как бы нам этого не хотелось.

И мы должны бороться с грехом по-настоящему - так, чтобы в молитве очистить себя. И должны любить всех. Как говорит преподобный Исаак Сирин, чтобы наше сердце горело за все творения, и даже за бесов. Не желать им в гневе, чтобы они ушли от Бога. Но желать того, чтобы даже бесы обрели свой путь к Богу, соблюдали Божию волю, и чтобы они не потеряли Рай.

Мы должны иметь такое помышление, чтобы даже камни не попали в ад, а желать того, чтобы все попали в Рай. Вот какой у нас должен быть мысленный настрой, и тогда мы сможем помочь и себе, и другим, и тогда мы «себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим», - учит афонский монах.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".