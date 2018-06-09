Афонский монах рассказал об иконе, которую никогда не вывозят за пределы Святой Горы

Для того чтобы верующие, и прежде всего женщины, которым запрещен въезд на Святую Гору, могли поклониться афонским святыням, монахи иногда вывозят их за пределы полуострова. Однако "Иверская икона" Божией Матери остается неизменной хранительницей Удела Богородицы и, несмотря на многочисленные просьбы верующих, афонские монахи не позволяют этому образу покидать Святую Гору. Монах-иконописец Никодим из Нового скита афонского монастыря святого Павла рассказал об истории самой дорогой для святогорцев иконы и объяснил, почему монахи много веков не показывают ее женщинам.

"Иверская Икона" Божией Матери, согласно Преданию, была написала самим евангелистом и апостолом Лукой, и уже более тысячи лет пребывает на Святой Горе. Афонский монах рассказал о том, какое значение имеет для святогорцев этот образ Богородицы.

«По Преданию, после Пятидесятницы апостолы бросали жребий, чтобы распределить земли, где они будут проповедовать миру. Богородица также хотела проповедовать Слово Божие, поэтому тоже приняла участие в этом жребии, и ей выпало идти в Грузию.

Но Божией Матери явился архангел Гавриил и сказал Ей: «Так как Ты – женщина, то не можешь проповедовать Слово Божие. Но Твой Сын и Господь наш Исус Христос дарит тебе полуостров Афон, который отныне будет Твоим Уделом».

Богородица, по Преданию, прибыла на Святую Гору вместе с Иоанном Богословом. Она приплыла на корабле и ступила на афонскую землю на том месте, где сегодня находится Иверский монастырь и пребывает "Иверская икона" Пресвятой Богородицы или Вратарница. И с того времени Святая Гора стала считаться Садом Пресвятой Богородицы, она стала населяться монахами, и сейчас Афон находится на вершине своего духовного развития», - рассказал отец Никодим.

Существует множество списков чудотворной иконы, однако саму Вратарницу можно увидеть только на Святой Горе - в Уделе Пресвятой Богородицы, которая является покровительницей всех монахов.

«Нету монаха, который просил бы помощи Пресвятой Богородицы, и не получил бы ее, потому что Она является Матерью всех монахов. И все монахи знают это, поэтому молятся Пресвятой Богородице даже больше, чем Христу, и все свои жалобы направляют именно к Ней.

Много раз люди просили и продолжают просить привезти чудотворную "Иверскую икону" Пресвятой Богородицы для поклонения, но монахи никогда ее не вывозили за пределы Святой Горы. Потому что вывезти этот образ Богородицы из Ее Удела – все равно, что сказать Божией Матери: «Уходи». Она сама решила, где Ей нужно находиться. Поэтому все иконы Пресвятой Богородицы с Афона вывозят для поклонения, но "Иверскую" - никогда», - объяснил отец Никодим.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".