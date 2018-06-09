Афонский монах дал три важных совета, которые необходимо выполнить перед Причастием

Евхаристия или Святое Причастие является одним из главных Таинств нашей Церкви, которое было установлено самим Иисусом Христом на Тайной Вечере. Вкушая Плоть и Кровь Христовы, верующий человек соединяется с Богом, поэтому участие в Евхаристии является обязательным для каждого христианина. Настоятель кельи Святой Анны на Святой Горе Афон архимандрит Антипа рассказал о том, как часто нужно причащаться и как необходимо готовиться к Таинству Причастия.

Исповедаться и покаяться

К Божественной Евхаристии человек должен прийти с чистым сердцем, покаявшись во всех грехах. Архимандрит Антипа поясняет, что во время исповеди духовному отцу человек примиряется с Богом, поэтому исповедоваться необходимо перед каждым Таинством Причастия.

«Несмотря на то, что Божественное Причастие – дар, мы должны готовиться к Таинству так хорошо, как только можем. И человек, живи он хоть 500 лет и, готовясь причаститься только раз, и будь он величайшим святым, тем не менее, подходя к Причастию, он будет недостоин. Недостоин именно потому, то Божественное Причастие – дар Божий. Поэтому от всех нас требуется духовная чистота - насколько это возможно для человеческой природы и доступно нашим усилиям.

По слову святого Григория Паламы, всесильный Бог может сделать все, кроме двух вещей – соединиться с нечистым человеком и стеснить свободу и сознание человека, потому что Бог уважает их. Так что совершенно необходима исповедь духовному отцу, чтобы мы исповедали наши грехи. Мы знаем, что грехи – это стена, так их определяют отцы. Стена между Богом и нами, а значит – между нами и другими людьми. Грех отделяет человека от Бога, но отделяет также и от ближнего. И задача духовника состоит в том, чтобы примирить грешника с Богом, и человек очищается таким образом», - говорит афонский монах.

Поститься и молиться

Пост и покаянная молитва помогают человеку очиститься духовно, поэтому перед Таинством Евхаристии человеку необходимо воздерживаться от скоромной пищи и развлечений. При этом человек по своей воле и желанию может исповедоваться так часто, как имеет в этом духовную потребность, - говорит настоятель афонской келии.

«Кроме того, человек может очиститься и постом, хотя это и не является необходимым условием, но служит ко спасению, ибо помогает личному очищению. Человек должен попоститься и очистить себя молитвой, насколько это ему возможно, и тогда с усиленной молитвой да приступит он к Причастию.

Василий Великий говорил, что христиане причащаются четыре раза в неделю. Мы сегодня не можем говорить о том, что человек должен обязательно причащаться раз или два раза в неделю. Кто-то может и каждый день причащаться, если он действительно желает этого.

Но каждое воскресение – это лучший вариант, потому что у человека будет время, чтобы подготовиться к Причастию.

Тот же, кто причащается в воскресенье, обязательно должен поститься в среду и пятницу. Если не может поститься без масла из-за того, что работает, пусть ест масло. В субботу также следует поститься, но с маслом, потому что только в Великую субботу не вкушается масло, а во все остальные – вкушается. Вечером следует съесть что-нибудь легкое, какой-нибудь фрукт, а на следующий день быть с чистой совестью», - рассказал архимандрит Антипа.

Простить и получить прощение

Однако главное, что должен сделать христианин перед Таинством Причастия – очистить свое сердце, чего невозможно добиться, если формально соблюдать пост или механически читать акафисты. Игумен кельи Святой Анны рассказал поучительную историю о том, что Господь более благоволит нашей духовной готовности принять Святую Евхаристию, нежели показательному соблюдению правил.

«Одного поста и молитвы недостаточно, чтобы быть готовым к Таинству Причастия. Человеку нужно получить прощение и простить. Чтобы в человеке не было злопамятности – это худшая из страстей. Человек может и наесться досыта, и после еды причаститься, но иметь божественную благость и любовь.

В Греции был один священник, который свершал чудеса. И знаете, что он делал? Он ел перед Причастием. Об этом узнал местный епископ, позвал его как-то, и говорит:

- Как ты готовишься к литургии, геронда?

И священник ему со всей простотой отвечает:

- Я стараюсь всех простить, и чтобы меня все простили. Утром просыпаюсь, умываюсь, ставлю мою попадью готовить. Она готовит прекрасную еду на всякий день. И, поев, я иду служить.

- Как же ты, отец, причащаешься на полный желудок? – Спрашивает его епископ.

- Не понимаю, - говорит батюшка, - чтобы я мог делать так, как другие, которые сперва причащаются, а потом набивают живот свой всякой едой и напитками. Как же Христос будет подо всем этим?

Эти слова удивили епископа, но он понял, что священник этот говорит по простоте своей, и чудеса он также творит по своей простоте, потому что Бог благоволит ему в этом.

Так что и пост – не первая необходимость перед Причастием. Это необходимо, но тогда, когда сопровождается внутренним старанием иметь любовь и смирение. Потому что, если постится гневливый или постится эгоист, или постится любящий наслаждение, какая ему польза, даже если он приступит к Таинству Божественной Евхаристии? А готовиться к Причастию человек должен для того, чтобы он преобразился. Поступая так, он и в святости будет поступать так, чтобы приобрести Рай и соединиться с Богом. Но и в этой жизни он может наслаждаться великим даром – Божественной Евхаристией, дарованной нам Господом», - учит игумен афонской келии архимандрит Антипа.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".