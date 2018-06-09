Записки паломника: поход в Капсалу по забытым тропам Афона

Блогер Вим Вугд поделился своими фото и впечатлениями о посещении Святой Горы, в частности, о походе в Капсалу по маршруту, которым редко путешествуют паломники.

«Наша цель в первый день нашего паломничества состояла в том, чтобы остаться на ночь в прекрасной келии отца Макария в Маруде, вблизи Кареи. Покинув паром в Пантелеимовом монастыре, и после посещения монастыря Святого Павла, мы продолжили идти к Маруде, но расстояние, которое нам нужно было пройти, было большим. Мы не хотели заходить слишком поздно в келию, потому что я назначил встречу, чтобы встретиться с читателем этого блога, Ефремом, который обещал быть там. Нам очень повезло, что водитель машины, которая остановилась возле нас, спросил, хотим ли мы поехать с ним. Он направлялся в Ватопед и проезжал мимо Маруды. Вместо похода, возможно, более двух часов мы прибыли через 20 минут!», - написал Вим Вугд.

Когда паломники прибыли, Ефрем уже ожидал их.

«Он спросил нас, хотим ли мы отправиться в короткую прогулку в Капсалу. Конечно, мы ответили «да»: я опубликовал первые результаты этой поездки», - сообщил блогер.

Также он рассказал, что они «продолжили поход по лесам Капсалы. […] Эти места редко посещают паломники, потому что в этой части Афона расположены только маленькие келии, и почти нет грунтовых дорог для автомобилей. Мы начали наш поход с пункта А».

Вим Вуд также описал экскурсию, которая у них получилась в тот день. Важные моменты они запечатлели на фото.

«Ефрем стоит под деревом, которое служит естественным входом в Капсалу. Каменная стена слева является частью келии святого Хризостома. Критические деревянные мосты соединяют глубокие овраги: Ефрем ясно видит, что наши удерживающие устройства проходят безопасно! Еще один мост в месте D. Оглядываясь на Юг, видно келию святого Хризостома и Свято-Андреевский скит», - написал Вим Вуд.

Далее путь паломников пролягал через пункт Е.

«Вскоре мы подошли к пункту Е. К сожалению, никого не окозалось дома: только сушилась постиранная одежда», - написал он.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".