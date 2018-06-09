На YouTube появился фильм об афонской пещере невидимых старцев

На официальном Youtube-канале информационного портала Святой Горы Афон доступен для просмотра фильм «Афонская пещера Невидимых Старцев».

В этом фильме, продолжительностью 25 минут, собраны авторитетные свидетельства о Невидимых Старцах. В видео также рассказывается об истории и философских аспектах этого явления.

«В каком-то смысле Невидимые старцы являются визитной карточкой Афона. Речь, конечно, не идет о каких-то подвижниках, о существовании которых никто не сомневается. Здесь поднимается тонкий и болезненный для многих вопрос о святости. Дело в том, что и тысячу лет назад - и сейчас монахи на Афоне живут как бы в разных мирах.

Есть деятельное монашество, которое сосредоточено в монастырях: эти добрые и хорошие отцы строят стены, стоят на службах, отталкивают друг друга локтями на клиросе, - в общем, идет обычная жизнь, как и в миру: "кто не успел, тот опоздал". Об этой традиции преподобный Силуан Афонский прямо сказал: "Петух не отходит далеко от кормушки и не скорбит, что он не орел…"», - отметили на Информационном портале Святой Горы Афон.

Фильм «Афонская пещера Невидимых Старцев» является своеобразным обращением к каждому монаху. Также миряне смогут найти для себя познавательную информацию о такой неотъемлемой части истории Святой Горы, как невидимые старцы.

Напомним, согласно преданию, эти «невидимые пустынники», или как еще их называют «невидимые подвижники», или «обнаженные старцы» непрестанно молятся о мире, обходятся практически без еды и воды. Говорят, что именно они совершат последнюю Божественную литургию, после которой настанет конец света. Когда один из них умирает – на его место приходит другой монах, так поддерживается их численность: согласно одной версии – 7 человек, по другой – 11.