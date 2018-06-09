Афонский монах – о том, почему важно посещать святые места

Упоминания о паломничествах ко святым местам можно найти еще в Ветхом Завете, а евангельская история описывает паломничество Девы Марии с отроком Иисусом в Иерусалим на праздник Пасхи. Много веков верующие преодолевали расстояния, свершая пешие паломничества, на которые требовалось тратить долгие недели и месяцы. Сегодня же добраться до святых мест можно за несколько дней или даже часов, а Святую Гору Афон посещают ежегодно сотни тысяч паломников.

Афонский монах Никодим из Нового скита монастыря святого Павла рассказал о том, какую пользу приносит паломничество нашей душе, и почему люди многократно возвращаются на Святую Гору.

Святые места есть во всех православных землях, которые получили благословение от Господа, и, имея возможность, верующий человек может паломничать по многим городам и странам, поклоняясь святыням. Отец Никодим называет паломничества самой приятной частью жизни христианина, но также учит всех православных дорожить святынями и своей земли.

«Паломничество является частью жизни христианина, и это лучшая часть жизни и досуга, которая может быть у каждого христианина. У нас так много мест, которые можно посетить с паломническими целями, что даже, если целый год ежедневно посещать святые места, то мы все равно не сможем их все посетить.

Мы можем посещать святыни во всех наших православных странах и чувствовать помощь святых. Потому что у нас, православных христиан, есть особое благословение. Мы Господом благословлены больше, чем кто-либо еще. Если мы родились и выросли в православной стране, в Греции, России, Грузии или другой, если были удостоены крещения и помазания с рождения, то Господь указал нам правильный путь. Потому что даже большие страны, в которых не поддерживается Православие, не обладают той силой, которой обладают страны, благословенные Господом.

И мы должны радоваться тому, что мы православные, и многие из нас родились уже в православной стране, и нашли христианство уже организованное и образованное, потому что там, где христианство не поддерживается, очень сложно стать христианином. Но у каждого из нас есть возможность совершить паломничество к православным святыням и почувствовать Божию благодать», - говорит афонский монах.

Многие люди, побывав на Афоне, отмечают, что эта поездка изменила их жизнь, и стремятся попасть на Святую Гору снова и снова. Человек не всегда даже понимает, что именно его тянет на места благодати, но неосознанно следует своему душевному стремлению.

«Почему те, кто приезжает на Афон, хотят опять туда вернуться? Все дело в том, что там, где собирается много людей и свершается молитва, нисходит благодать Божия. Это нравится нашей христианской душе, поэтому человек даже неосознанно чувствует притягательность этого места. Паломник чувствует такое духовное состояние, которого он никогда не чувствует в миру. И те, кто единожды посетил нашу Святую Гору, приезжают потом на Афон снова и снова именно по велению своей души», - поясняет монах Никодим.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".