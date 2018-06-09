Духовная сокровищница Святой Горы: о природе ересей, сект и о том, как важно пребывать в истинной Церкви

Православные верующие знают, как важно пребывать в истинной, канонической Церкви. Однако множество людей пребывают вне – во всевозможных сектах, следуют еретическим учениям. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы о том, как относится к лжеучениям, как помочь тем, кто пребывает вне Церкви.

1. «Если у кого-то, кого соблазнили в ересь, будет добрый настрой – он не найдёт там себе покоя. Но если причиной его падения стал эгоизм – он будет упорствовать в своём заблуждении. Следует оплакивать такого человека». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «Мы не поминаем на литургии только безбожников, еретиков и тех, кто живет в блуде. Так что тех, кто не покаялся, поминать на проскомидии неправильно. Мы вынимаем частицы только за верных – это таинство верных. Святой апостол Иоанн Богослов в первом своем послании говорил: «Да не будем молиться за тех, кто согрешает к смерти, а это еретики, неверные и не покаявшиеся». Вот за них-то мы и можем молиться по четкам, но не на литургии». (Афонский старец Гавриил Карейский).

3. «Церковь – это таинственное Тело Христово. И тот, кто правильно подчиняется Церкви, может достичь святости. Если человек вне Церкви, как бы он не старался, святости он получить не может». (Игумен монастыря Ватопед, на Святой Горе, архимандрит Ефрем (Куцу)).

4. «До эпохи антихриста непрестанная брань сатаны против человечества заключалась в бесконечных попытках увести его от истинного богопознания и богопочитания, навязав людям вместо единого Бога множество идолов. Но когда настанет время его, с позволения сказать, «духовного воплощения», диавол прибегнет к новому образу лжи и предложит миру в качестве божества собственное подобие, присвоив ему, а через него и себе, поклонение, подобающее единому Богу». (Старец Иосиф Ватопедский).

5. «Сегодня мы видим возвращение язычества или наступление сект, расцвет ереси этнофилитизма на украинской земле, все это говорит только о том, что украинцы сами делают такой выбор – отступить от христианства, отвернуться от Христа, единственной канонической Церкви – Украинской Православной Церкви во главе с её Предстоятелем – Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, которого мы можем охарактеризовать очень коротко: «раб Божий». Это означает, что украинцы выбирают не спасение, а погибель, отдаются во власть своих грехов, страстей, слабостей. И это очень плохо». (Архимандрит Алексий (Мадзирис), игумен монастыря Ксенофонт).

6. «Сколько раз, отрекшись от Христа, ты надеялся только на свои силы и поклонялся деньгам, как идолу! Потому апостол Павел и называет любостяжание идолопоклонством. Говоря проще, ты предпочитаешь Христу какую-нибудь булавку и этим отрекаешься от Него. Потому-то и говорил Златоуст, что «есть много способов, которыми можно отречься от Христа». (Преподобный Никодим Святогорец).

7. «Несчастные люди увлекаются всеми этими лжеучениями, потому что они удалились от Бога и дошли до помрачения!». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «Ученик Христов отличается и от грешников, и от язычников не тем, что он любит любящих его, но тем, что стремится любить даже тех, кто ненавидит и обижает его». (Преподобный Силуан Афонский).

9. «Мы должны понять, что раскол режет, как ножницами. Мы разрезаем, делим на части. Тот, кто ушел в раскол, должен понять, он уже вне лона Церкви. Мы тут на Святой Горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет». (Игумен монастыря Ватопед, на Святой Горе, архимандрит Ефрем (Куцу)).

10. «Однажды преподобный Силуан Афонский разговаривал с православным монахом, который проповедовал среди китайцев-католиков. Он пришел к преподобному посоветоваться, потому что от его проповеди не было успехов. Силуан спросил у него: «А что ты говоришь этим людям?» Тот ответил: «Естественно, я обличаю их заблуждения, говорю, что папизм, чистилище, гипертрофированное поклонение Божией Матери – ересь, и говорю, что если они не примут православную веру, то погибнут». На это преподобный Силуан ответил примерно так: «Зачем ты оскорбляешь их веру? Лучше говори, что они хорошо делают, молясь, призывая Бога и Богородицу, почитая святых, благоговея перед Евхаристией, но в Православной Церкви есть нечто большее, и если они придут туда, то увидят все своими глазами, душа их сама на это отзовется, Господь будет радоваться, и все мы спасемся милостью Божией». (Из издания миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Призвание». № 8 2011 г.).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".