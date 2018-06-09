"Строителей монастырей Господь помещает в Рай": афонский монах рассказал, зачем жертвовать на строительство храмов

Строительство храмов и монастырей является особо угодным Господу делом, поэтому, жертвуя на построение или реконструкцию церквей, мы прокладываем себе дорогу в Царствие Небесное. Настоятель кельи святой праведной Анны архимандрит Антипа рассказал о душевной пользе, которую приносит человеку благотворительность.

Афонский монах приводит историю из жития святого Симеона Столпника.

«О пользе строительства монастырей нам рассказывает житие преподобного Симеона.

Один хороший, но неискусный в духовной жизни и безразличный к божественным предметам человек построил монастырь вокруг столпа, на котором подвизался Симеон Столпник, а потом умер без исповеди и Божественного Причастия.

Монахи очень опечалились этим, поскольку решили, что место такого человека будет, конечно, в аду. И братия попросили преподобного Симеона, чтобы он помолился о его душе.

Через несколько дней усердной молитвы преподобный сказал: «Душа этого человека спасена. Потому что тех, кто строит монастыри и церкви, где свершается Божественная Евхаристия, Бог помещает в Рай, даже если они были безразличны к своим духовным обязанностям». Вот так Господь благоволит строителям монастырей», - рассказал игумен афонской келии.

При этом архимандрит Антипа отмечает, что богоугодные дела не избавляют нас от ежедневной молитвы, которую можно свершать не только на литургии в церкви, но и мысленно внутри себя, находясь за пределами храма.

«То, что мы делаем благое дело, возводя монастыри и храмы Господни, всех нас утешает, но не означает, что мы можем быть нерадивы и не исполнять свое личное правило. Мы можем постоянно заниматься молитвой, где бы мы ни находились.

Об этом рассказывает случай с двумя монахами в египетском скиту обители преподобного Макария Египетского, о котором говорится в Священном Писании.

Два монаха были перегружены послушаниями, весь день они подметали, очищали тропинки скита под палящим солнцем. И однажды один сказал другому:

- Какую пользу мы получаем, если без молитвы весь день убираем эти тропинки?

И второй монах ответил ему:

- Может быть, это препятствует нам в том, чтобы мы имели ум в Боге и молились?

- Да, - сказал первый, - хорошо ты говоришь. Конечно, мы можем молиться внутри себя.

И об этом должен помнить каждый человек, свершая молитву в любое время, чем бы он ни занимался», - говорит архимандрит Антипа.

Афонский монах поясняет, что строительство храмов необходимо для спасения душ человеческих, которые Господь ведет в Царствие Небесное через Церковь. Поэтому, помогая возводить монастыри и храмы, мы участвуем в спасении душ наших ближних.

«На Святой Горе сегодня также ведется строительство, поскольку мы находим руины монастырей, и наш долг – возродить эти развалины, чтобы и другие души нашли для себя спасение. Старец Порфирий, с которым мы удостоились иметь общение, говорил: «Вы являетесь строителями гнезд, и когда Бог захочет, он пошлет птиц», - рассказал афонский монах.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".