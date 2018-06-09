Святая Гора на французских топографических картах 1939 года: что изменилось с тех пор (фото)

В сети появилась подробная карта Святой Горы 1939 года. Ею во времена Второй мировой войны пользовались французские войска.

Фрагмент карты был составлен французской армией в 1939 году.

Слева обозначены русские Свято-Пантелеимонов монастырь и Свято-Андреевский скит.

Блогер написал, что сравнивал карту 1939 года с современной, автором которой является Питер Ховорт (Peter Howorth).

Герман Вугд (Herman Voogd), автор англоязычного блога, на котором были опубликованы карты французской армии, отметил, что обители расположены «почти на правильном месте». То есть небольшие погрешности в обозначении обителей. Точное их местоположение он указал линией красного цвета.

На карте 1939 года Герман Вугд обнаружил здания под названием Элиа (Elia). Однако, на современных картах строений на этих местах нет. Блогер предположил, что так были обозначены руины, которые не сохранились до сегодня.

Также он отметил, что в 1939 году было больше пешеходных дорожек.

«Посмотрите, как дорога и высоты холмов похожи. Только холм наверху на один метр ниже, не 129, а 128 метров», - написал Герман Вугд.

Раньше, от обозначенного на карте перекрестка, дорога вела к монастырю Хиландар.

«Мы искали этот прямой маршрут в 2017 году, но не смогли его найти. Карта 1939 года - отличный инструмент для обнаружения забытых путей, которые исчезают из-за густой растительности», - написал блогер.

От пересечения дорог, которые он обозначил буквой Х красного цвета, он также нарисовал стрелки, указывающие, где раньше была старая тропа.

Герман Вугд также разместил фотографии руин, которые на старой карте еще обозначались, как здания. А именно: вход в монастырь Хиландар и башня.

По материалам athosweblog.com, cartomundi.fr.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".