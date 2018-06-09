Духовная сокровищница Святой Горы: 17 изречений святых и старцев об истинной свободе

Как известно, существует договоренность о скором обмене военнопленными между Украиной и самопровозглашенными республиками «ДНР» и «ЛНР». Молитвами и с помощью Церкви обмен состоится по формуле "306 на 74". Эти люди получат долгожданную свободу и воссоединятся со своими близкими после долгой разлуки. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы о том, что такое истинная свобода, как ее достичь и правильно распорядится ею.

1. «Бог не вмешивается в нашу жизнь, а ждёт, что мы попросим Его помочь нам, так как уважает нашу свободу». (Преподобный Паисий Святогорец).

2. «То, что всегда возможно для тебя делать, есть приносить в жертву Богу волю свою; и ничего больше этого не желай ты. Имея вследствие сего всегда свободу и ничем ни с какой стороны не будучи связан, будешь ты всегда радоваться и мирствовать в себе. В этой свободе духа состоит то великое благо, о котором слышишь ты в писаниях святых». (Преподобный Никодим Святогорец).

3. «Путь к созерцанию лежит через бесстрастие, а путь к Свободе лежит через созерцание». (Монах Симеон Афонский).

4. «Вот истинная свобода – когда мы в Боге. И я раньше не знал этого. До двадцати семи лет я только веровал, что Бог есть, но не знал Его; а когда душа моя прознала его Духом Своим, то стала с жаром рваться к Нему, и теперь, горя, ищу его день и ночь». (Преподобный Силуан Афонский).

5. «Могут ли нынешние люди использовать должным образом данную им свободу? Свобода, если люди не в состоянии использовать ее для положительного развития, является катастрофой. Мирская эволюция в сочетании с этой греховной свободой принесла человеку духовное рабство. Свобода духовная есть духовная покорность Божией воле». (Преподобный Паисий Святогорец).

6. «Что такое Свобода? Совершенное освобождение от всяких проявлений эгоистической жизни». (Монах Симеон Афонский).

7. «Люди ищут свободы «своей», т. е. вне Бога, вне истинной жизни, там, где ее нет и быть не может, где «тьма кромешная», ибо свобода только там, где нет смерти, где подлинное вечное бытие, т. е. в Боге». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «Одной смертью, смертью своей плоти, и одним воскресением, воскресением той же плоти, Он (Спаситель – ред.) излечил нас от двойной смерти и освободил от двойного плена: смерти и плена нашей души и нашего тела»; «своей телесной смертью Он поразил того, кто в смерти владычествовал над душой и телом». (Преподобный Григорий Палама).

9. «Быть равнодушным к мысленному врагу – это врата в духовную Свободу, но врата эти открываются нелегко». (Монах Симеон Афонский).

10. «Подлинное рабство есть только одно – рабство греху, подлинная свобода есть только одна – воскресение в Боге». (Преподобный Силуан Афонский).

11. «Послушание – это стать рабом, чтобы быть свободным. Купи малой ценой свою свободу, стань безответственным и радостным. Знай хорошо, что не покоряющийся одному, не покоряется многим – и в конце остается непокорным». (Преподобный Иосиф Исихаст).

12. «Свобода принадлежит только очистившемуся сердцу, а этот мир – осуетившемуся уму.

13. Сумей отрешиться от самого себя – и Свобода Христова спасет тебя, где бы ты ни был». (Монах Симеон Афонский).

14. «Сердце – это радиоприемник, а страсти – помехи в эфире… Чтобы Христос явил нам Себя внутри нас, когда мы призываем Его в молитве "Господи Иисусе Христе", сердце наше должно быть чистым, должно быть свободным от какой-либо помехи, свободным от ненависти, от эгоизма, от злобы. Нужно, чтобы мы любили Его, а Он – нас». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

15. «В состоянии благодати душе открывается мера свободы человека». (Преподобный Силуан Афонский).

16. «Свобода человека состоит в том, что он не должен быть порабощен ни одним помыслом и ни одной страстью, чтобы стяжать Любовь ко Христу. Свобода человека – в Божественной Любви, которая дарует душе человека Спасение». (Монах Симеон Афонский).

17. «Господь хочет, чтобы мы любили друг друга; в этом свобода – в любви к Богу и к ближнему. В этом и свобода и равенство. В земных чинах равенства быть не может. Не всякий может быть царем или князем; не всякий может быть патриархом или игуменом, или начальником; но во всяком чине можно любить Бога и угодить Ему, и только это важно. И кто больше любит Бога на земле, тот в большей славе будет в Царствии. Кто больше любит, тот сильнее стремится к Богу, тот ближе будет к Нему. Каждый будет прославлен в меру любви своей. И я узнал, что любовь бывает разная по силе своей». (Преподобный Силуан Афонский).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".