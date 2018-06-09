Главная молитва для спасения души: секрет афонского старца

Афонский старец Гавриил Карейский поделился советом, который дал ему другой афонский старец - Афанасий, и рассказал о главной молитве для спасения души, которая поможет спастись каждому верующему человеку.

«Давным-давно, когда я пришел на Афон, мне посчастливилось застать брата старца Иосифа Исихаста, отца Афанасия. Я как-то спросил его: "Что главное в духовной жизни?"

И он мне ответил так:

- Мы, монахи, должны так вопить ко Господу: «Господи, спаси, нас, погибаем!».

Я тогда не понял этого, почему мы погибаем. Но потом вспомнил евангельскую историю о том, как Господь путешествовал с апостолами на корабле. Ученики Христа спали, и разыгралась страшная буря. И апостолы взмолили к Христу Спасителю: «Спаси ны, погибаем!».

Вот и мы, монахи, также должны вопить к Богу: «Спаси ны, погибаем», то есть - пропадаем. Это совсем не трудно, это можно делать, когда поем псалмы или выполняем другое послушание, и не терять это духовное состояние.

«Спаси нас Боже! Спаси, погибаем!» – это единственное наставление, которое дал мне старец Афанасий. Делай это каждый - и спасёшься», - рассказал афонский старец Гавриил.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".