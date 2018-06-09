Афонский старец рассказал, как выучить язык, понятный всем людям на земле

После Всемирного потопа люди говорили на одном языке, Господь же создал разные языки мира во время строительства Вавилонской башни – для того, чтобы тщеславные люди перестали понимать друг друга и не смогли окончить строительство.

Афонский старец Гавриил Карейский рассказал о мировом языке, который понятен всем людям на земле.

Афонский монах поясняет, что главный язык общения между людьми – это любовь, проявления которой понятны людям во всех странах мира. При этом обрести любовь человек может, только выказывая свои искренние чувства другому человеку.

«У кого есть любовь, тот имеет Господа в себе. Где есть любовь, ошибки уменьшаются, а где нет любви, даже добродетель другого становится недостатком.

Чтобы пообщаться со всем миром, нужно знать все языки мира, или знать только любовь. Зная любовь, мы знаем общий язык, мировой язык, на котором можно общаться со всеми людьми на всей нашей планете.

Но есть одно условие. Любовь можно найти только одним способом – высказать ее. Боязнь безразличия – это только оправдание», - говорит святогорец.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".