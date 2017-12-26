В сети появились карты Афона времен Османской империи

В сети появились карты Святой Горы 1901 года.

«Эта старая карта Османской империи нарисована на бумаге и является частью рукописи Пири Рейса о навигации. Очень красивая цветная карта с обозначениями монастырей и островом Тасос справа», - написал блогер Герман Вугд (Herman Voogd).

Главный маршрут в Карею начинается на этой карте в Иериссосе, и проходит по каналу Ксеркса, над островом Амулиани. На карте также об обозначена телеграфная линия.

Карта первоначально была составлена в 932 году и принадлежала Султану Сулейману I. Автором этой карты был Пири Рейс. Позже карта была откорректирована и расширена.

В поздней версии карты есть описание береговой линии Анатолии и островов Эгейского моря, полуострова Пелопоннес и восточного и западного побережий Адриатического моря. Затем - описание западных берегов Италии, южной Франции, Испании, Северной Африки, Палестины, Израиля, Ливана, Сирии, западной Анатолии, различных островов к северу от Крита, Мраморного моря, Босфора и Черного моря, заканчивая картой берегов Каспийского моря.

По материалам athosweblog.com, art.thewalters.org, iiif.lib.harvard.edu.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".