Священный Синод Святой Горы возмущен греческими реформами богословского образования

В Греции, в рамках реформы богословского образования, продолжают преобразовывать богословские факультеты в религиоведческие.

Такую реформу предпринял ректорат Афинского государственного Университета имени Каподистрии. Ранее, в 2014 году на богословском факультете Фессалоникийского Университета имени Аристотеля открыли исламское отделение.

«Вместо православных богословов будут готовиться религиоведы, реализующие новые синкретические учебные программы», - рассказал представитель университета.

Такие решения вызвали возмущения Священного Кинота Святой Горы Афон.

Святогорцы считают, что изучение ислама на богословском факультете, ориентированно на православную традицию, «явно противоречит святоотеческому учению и представляет собой серьезную ошибку… Этот шаг направлен против богословия и против самой Православной Церкви».

Насельники афонской обители Каракал так прокомментировали известие об открытии центра исламского образования в университете: «Богословский факультет был создан как центр исключительно православный… Как на одном факультете может преподаваться Святое Евангелие и Коран?».

Насельники Каракала убеждены, что такие решения правительства ведут к «искажению религиозного чувства, потере культурной и национальной идентичности».

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".