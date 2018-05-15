Записки паломника: прогулки по улицам афонской столицы (фото)

Блогер Бас Кампс (Bas Kamps) на англоязычном блоге athosweblog.com описал свои впечатления о посещении Кареи, о прохожих, атмосфере и особенностях столицы монашеского полуострова.

«Просто за Протатом, за самой старой церковью, несколько домов возвышаются на холме. Недавно отреставрированные каменные стены закрывают дома. Все восстановлено совсем недавно», - написал паломник.

Идя по улицам афонской столицы, паломник описал, какие прохожие им встречались по пути.

«Первый монах, которого мы видели в Карее, столице Афона и единственном селении, где никто никогда не родился, был старик, с которым мы встречались раньше несколько раз. У него вместо правой ноги деревянный протез, который не ограничивает его движения на неровном тротуаре», - отметил блогер.

Ему повстречались также ученики Афониады.

«Три безбородых новичка из афонской школы, расположенной в Андреевском скиту. Они, безусловно, одеваются в своем стиле и имеют своеобразные прически. Эти молодые люди хотят самоутвердиться и осмелиться быть разными», - отметил Бас Кампс.

Вместе с ним прогуливался улицами афонской столицы Герман Вугд, который также является соавтором блога athosweblog.com. На фото он позирует перед мраморной лестницей, ведущей к правительственному зданию. Сюда часто приходят паломники с просьбой о продлении пребывания на Святой Горе.

Паломники также отметили, что «все товары, которые продаются в Карее привезены из гавани в Дафни. А здесь они разгружаются и далее распределяются по монастырям. Погрузка и разгрузка выполняется с радостным волнением. Среди продуктов мы заметили картонную коробку с оливками, яблоками и печеньем».

Бас Кампс написал, что идя по направлению к монастырю Кутлумуш, они увидели пекарню.

«По пути к Kутлумушу вы найдете пекарню. Просто следуйте за вкусным запахом, и вы ее найдете. Пекарь был так добр, что позировал для фото. Его spanakopita (пирожки из слоеного теста, с начинкой из шпината) просто непревзойденные для голодного пилигрима», - отметил он.

Технологический прогресс заметен и на Святой Горе, как отмечают паломники.

«Удивительно, как быстро технологические новшества находят свой путь к Афону. Вот отец полностью сосредоточен на экране», - написал блогер.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".