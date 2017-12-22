Православные сегодня празднуют день святой праведной Анны, в народе - "зимней"

Православные христиане 22 декабря празднуют зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», имя Анна в переводе с иврита означает «милость», «благодать».

В Священном Писании нет упоминаний о святой Анне, но сведения о ней сохранились в Священном Предании.

Святая праведная Анна была матерью Девы Марии и, соответственно, бабушкой Иисуса Христа. Жила она со своим супругом – праведным Иоакимом в Назарете. Они до старости оставались бездетными. Однажды первосвященник отказался принимать у Иоакима приношения, так как к бездетным семьям относились с презрением, считая, если у семьи нет детей, то из их рода не мог родиться Мессия. Иоаким удалился в пустыню и молился Господу.

Ему явился ангел и сообщил, что его жена родит Дочь. Анна со слезами молилась в саду, и ей также явился ангел, говоря, что у нее родится благословенная Дочь, Которую нужно назвать Мария. У супругов родилась Дочь – Пресвятая Дева Мария.

На Святой Горе 22 декабря отмечает панигир скит Святой Анны. Одной из главных святынь обители является чудотворный образ святой праведной Анны, перед которым молятся о даровании детей. В скит присылают фото младенцев, которые родились после таких прошений.

Левая стопа праведной Анны находится в Большом ските праведной Анны, а правая - в монастыре Кутлумуш; левая рука - в обители Ставроникита.

Святой праведной Анне молятся бездетные семьи, прося о даровании долгожданного чада и беременные женщины – о благополучных родах и здоровье матери и ребенка.

В народе этот праздник называют днем святой праведной Анны "зимней", так как в это время уже устанавливалась постоянная зимняя погода. Также наши предки замечали, что после этого праздника "заметно прибавится день".

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".