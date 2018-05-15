Афонский монах рассказал о чудесах явления Богородицы на Святой Горе

Святая Гора Афон является уделом Богородицы, и о ее чудесах существует множество свидетельств. Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем рассказал о том, как больные исцеляются от иконы Божией Матери, и как Богородица является людям.

Архимандрит Ефрем отмечает, что на Афоне особо почитают Матерь Божию, а многие монахи Святой Горы избрали путь служения Богу именно благодаря Ее усердию.

«Божия Матерь касается сердца всякого человека, Она утешает людей, Она - Матерь Божия и Матерь всех нас, Матерь всего мира. Особенно же, как говорил один кипрский старец, Она Матерь монахов. На Святой Горе Божия Матерь является людям и в наши дни, причем является Она в монашеском облачении. Именно Она влагает в сердце человека стремление к Ее Сыну – и человек становится монахом или монахиней. Самая большая радость и утешение для Нее – видеть, что мы исполняем заповеди Ее Сына», - говорит афонский старец.

Игумен афонского монастыря также рассказал о чудотворной иконе обители Ватопед, у которой происходят чудесные исцеления больных от тяжелых болезней.

«В уделе Богородицы, на Афоне, в нашем Ватопедском монастыре находится Ее икона «Всецарица», от которой бывает очень много чудес, в особенности - исцелений от рака. Часто эта икона благоухает - так Божия Матерь показывает Свою любовь ко всей Церкви. Не забывайте, что Она первая Монахиня после первого Монаха – Христа, поэтому мы должны во всем Ей угождать», - рассказывает афонский монах.

На Святой Горе и в наши дни постоянно происходят чудеса, о которых свидетельствуют и монахи, и паломники. Игумен монастыря Ватопед рассказал об одном из них – о чуде явления Божией Матери в образе монахини.

«В нашем монастыре много раз являлась Божия Матерь. Приехал как-то раз один врач со своим племянником на исповедь. Племянник попросил брата в архондарике позвать духовника для его дяди, который никогда не исповедовался. Ему ответили: «В четыре утра приходите в храм, и вас позовут, когда будет исповедь».

Врач всю ночь не сомкнул глаз из-за переживаний, пришел рано утром в храм, сел и стал ждать. Четыре часа, пять, служба идет, а никто его не зовет. Тогда он решил было уйти и лечь спать, но в этот момент к нему подошла высокая Монахиня и сказала: «Подожди, не уходи, после шестопсалмия тебя позовут».

А этот человек ничего не знал о Церкви, и что такое шестопсалмие, конечно, тоже не понял. Подождал еще несколько минут, и опять решил уходить. Тогда высокая Монахиня подошла к нему еще раз и сказала: «Куда ты торопишься? Я же сказала тебе подождать до шестопсалмия, скоро тебя позовут». И, действительно, вскоре его пригласили к духовнику.

На исповеди этот врач спросил: «А у вас тут есть несколько монахинь, которые прислуживают в храме? Ко мне подходила одна монахиня высокого роста, и вела себя как хозяйка». Духовник сразу понял, о ком идет речь, и ответил: «Монахиня здесь одна, и Она живет здесь постоянно», - рассказал историю о чуде явления Богородицы на Святой Горе игумен Ватопедского монастыря.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".