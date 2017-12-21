В Беларусь со Святой Горы прибыли чудотворная икона Богородицы и ковчег с мощами святых (видео)

В Пинск (Беларусь) в храм Святой великомученицы Варвары со Святой Горы прибыла икона Богородицы «Всецарица» и ковчег с частицами мощей святых.

В ковчеге находятся мощи: апостолов и евангелистов Марка и Луки, святого великомученика и целителя Пантелеймона, великомученика Георгия Победоносца, святого Николая, Мир Ликийских чудотворца, святого Нектария Эгинского, священномученика Харлампия, великомученика Феодора Тирона, преподобномученика Акакия Афонского, святой великомученицы Параскевы-Пятницы, святой мученицы Татьяны, святой великомученицы Марины.

Образ Пресвятой Богородицы «Всецарица» («Пантанасса») (XVII век) находится на Афоне, в монастыре Ватопед. Перед этим образом православные христиане молится об исцелении от онкологических заболеваний, алкогольной и наркологической зависимости, и о защите от чародеев.

На иконе изображена Божия Матерь в одежде багряного цвета, восседающая на царском троне. На руках у Нее сидит Младенец Иисус Христос со свитком в левой руке, а правой – благословляет. На заднем плане изображены два ангела.

Святыни будут пребывать в храме до 25 декабря.

По материалам varjag.net.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".