История Святой Горы: как Устав стал компромиссом двух традиций

На Святой Горе в IX веке подвизались три знаковых в ранней истории Афона святых - Петр Афонский, Евфимий Новый и Иоанн Колов.

Святой Петр, первый афонский святой, вел аскетический образ жизни, как и другие отшельники, ведь долгое время на Афоне не было монастырей. А Евфимий и Иоанн, которые стали основателями монастырей, сперва удалились от людей, живя, как святой Петр, но затем перешли к общежительной монашеской жизни, заручившись поддержкой церковных иерархов и представителей властей.

Затем такие действия открыли путь святому Афанасию Афонскому для основания Великой лавры. В 961-962 годах будущий император пожертвовал средства для строительства Великой лавры, которая стала первым общежительным монастырем.

Со времен создания Лавры, на Афоне стали ощутимы отличия между этими двумя видами монашеского аскетизма – тех, кто желал вести уединенный образ жизни, полностью отрекшись от мира и внешней помощи и монастырей, которые принимали пожертвования.

Примерно в 973-975 годах вышел первый Афонский Устав, в котором удалось достичь компромисса между их последователями. Устав давал возможность государству оказывать помощь общежительным монастырям и, в меньшей мере, монахам-пустынникам. Это позволило сохранить традицию отшельничества и утвердить общежительные обители.

Позже святой Афанасий написал Диатипосис (Διατύπωσις), завещание, которое легло в основу уставов других обителей Святой Горы. С той поры все афонские обители создавались по примеру Лавры и Уставу святого Афанасия.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".