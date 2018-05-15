Игумен Ватопедского монастыря рассказал об опасности непослушания и почему важно каяться за несовершенные грехи

Человек греховен от первого греха Адама и Евы, поэтому душа каждого из нас нуждается в покаянии. Игумен Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем рассказал о том, почему непослушание открывает двери в преисподнюю, какая молитва приближает человека к Богу, и почему мы должны каяться за несовершенные грехи.

Архимандрит Ефрем рассказал историю об афонском старце Порфирии, который пережил искушение непослушания.

«Великий святой старец Порфирий рассказывал, как ему старцы запретили читать одну книгу. Но как-то раз, когда старцы ушли и он остался один, он взял и открыл эту книгу. И благодать в то же мгновение оставила его, так что он почувствовал себя как некрещеный, и ощутил, что внутри него разверзся ад. Почему? Потому что он исполнил свою волю.

И пришли старцы, но он боялся им исповедаться. Несколько раз подходил к двери и уже собирался постучать, но не мог этого сделать - такая была у него духовная брань, такая происходила внутренняя борьба. Наконец, он решил избавиться от этих внутренних мучений и исповедовался. И тогда почувствовал благодать даже еще большую, чем у него была до этого», - рассказал архимандрит Ефрем.

Афонский монах поясняет, что непослушанию подвержены все люди, но Господь прощает грехи каждому, кто искренне покается.

«Подобное бывает и с нами. Часто, проявляя непослушание, мы чувствуем внутри себя ад и оставление благодати. Но как только мы делаем то, что предписывает духовный закон, мы получаем благодать в еще большей мере, чем раньше. Так Бог хочет на деле показать нам, что Он изглаживает те грехи, в которых мы каемся. Поэтому святые отцы учили быть внимательными ко всем мелочам монастырской жизни, поэтому мы и читаем их книги. Однако необходимо и живое слово назидания от носителей благодати – духовного отца или духовной матери», - говорит архимандрит Ефрем.

Покаяние приводит человека к очищению сердца и души через молитву, которая должна совершаться с искренним раскаянием, - говорит игумен святогорского монастыря.

«Чем больше очищается сердце, тем духовнее становится наша молитва. Бывает, что молитва совершается механически или хладно. Бывает, что во время молитвы согревается наше сердце, и мы чувствуем близость Бога. Бывает, что молитва сопровождается слезами. В такие минуты человек чувствует себя самым ничтожным в мире, «неким извергом», как говорит апостол Павел. Когда же человек переходит от страстного состояния к бесстрастному, тогда он начинает ощущать, как его сердце постоянно распаляется любовью к Богу. И это сердечное разжигание является первым опытом вкушения Божественного Света», - поясняет игумен Ватопедского монастыря.

Каяться же и исповедоваться должен каждый, кто свершил грех или помыслил о грехе, - говорит игумен Святой Горы.

«Существуют люди, которым влечение к какому-либо греху передалось по наследству от родителей. Марк Подвижник говорит, что, если человек сочетался с грехом в помысле, то это уже дает дьяволу право нападать на него, тем более, если он совершил грех на деле.

Но Бог дал нам покаяние. А покаяние подразумевает, конечно, исповедь», - говорит архимандрит Ефрем.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".