С Афона в Кишинев привезли мощи Андрея Первозванного

В Кишинев, в кафедральный собор Рождества Христова, привезли мощи святого апостола Андрея Первозванного, которые хранятся в Андреевском скиту на Святой Горе Афон.

«Святой Андрей – это апостол нашего народа, через него мы приняли христианство и можем называться православными христианами», - сказал секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш.

Мощи будут находиться в Кафедральном соборе Кишинева до праздника Рождества Христова, 7 января.

На Святой Горе, недалеко от Кареи, находится Свято-Андреевский скит. Здесь хранится часть мощей святого апостола. Также главный собор скита возведен в честь апостола Андрея Первозванного.

В афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре хранится ковчег с частью стопы апостола Андрея.

По материалам kp.md, publika.md.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".