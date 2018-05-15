Преподобный Григорий – святой, который жил в пещере возле монастыря Григориат

Православные христиане 20 декабря отмечают день памяти афонского святого – преподобного Григория, ктитора монастыря Григориат.

О жизни преподобного Григория сохранилось мало сведений.

Святой Григорий, согласно преданию, был родом из Сербии. Это подтверждает текст молитвы: «От Сербии, преподобне, воссияв всем благодати, облиставаеши молниями чудес, Григорие, сего ради и любовию тя присно величают».

На Святой Горе Афон он жил в пещере, в 15 минутах ходьбы на запад от монастыря Григориат. Эту пещеру и в наше время показывают паломникам.

Обитель Григориат отмечает панигир в день памяти святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца, в честь которого возведен соборный храм. Однако сам монастырь назван в честь святого Григория.

Подпись преподобного сохранилась в афонских актах 1405 года. Полное житие святого, как и другие акты, были уничтожены пожаром 1761 года.

Согласно преданию, мощи преподобного Григория унесли со Святой Горы сербские иноки.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".