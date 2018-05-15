Афонский старец рассказал, почему мы получаем власть, которой остаемся недовольны и откуда берутся воры-чиновники

Господь может посылать испытания как отдельному человеку, так и целому народу, испытывая его веру или желая отвернуть от греха. Афонский старец Гавриил Карейский рассказал, почему мы получаем власть, которой остаемся недовольны, зачем нужно молиться о чиновниках, которые воруют наши деньги, и как дождаться достойного правителя.

Афонский старец поясняет, что, каждый народ получает ту власть, которую он заслуживает, а через испытания Господь пытается обратить нас к молитве.

«Дело христиан – это молитва, и мы должны молиться за всех правителей и за всех чиновников-воров, которые не могут сотворить дело Божие праведно, по-божески, не могут выполнить долг, возложенный на них Господом. Поймите, исправить внешние обстоятельства для Бога не составляет никакого труда. Но чиновников-клептоманов Господь посылает нам, чтобы обратить народ к молитве. Именно так Господь воспитывает нас, направляя на нужный путь», - говорит афонский монах.

Старец Гавриил также рассказал историю о святом, которому Господь открыл свой замысел.

«В давние-давние времена в Византийской империи был один из императоров, который совершал страшные преступления. Как раз в это время один из святых подвизался в пещере и молился об этом нечестивом царе. И однажды он в отчаянии воскликнул в молитве: «Боже мой, ты поставил этого человека управлять народом. Ты что, не видишь, что он творит?».

И тогда Господь ответил ему: «Да, я поставил именно его, потому что не нашел худшего, которого достойны эти люди, живущие в разврате и сребролюбии».

Так что, правителей ставит нам Господь, чтобы вразумить народ, стремительно летящий в бездну греха», - рассказал старец Гавриил.

Для того же, чтобы Господь посылал нам достойную власть, мы должны быть, прежде всего, чисты перед Богом, - поясняет афонский монах.

«Кто же может познать замысел Божий? Господь посылает земные события, но причины их нам он не открывает. А наша задача – терпеть скорби и освятить свою душу нравственной чистотой. А, если нам удастся это сделать, то Бог нам откроет свой замысел и изменит ситуацию. Запомните, все зависит именно от нас, и, если народ перестанет грешить, то Бог уберет и наказание. Только Бог может нам помочь, главное, чтобы мы не оставляли исповедь, церковное причащение, и жили церковной жизнью», - учит афонский старец Гавриил Карейский.

Дарина Чугаевская, по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".