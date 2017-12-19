Православные празднуют день Николая Чудотворца: что необходимо знать о великом святом

Православные христиане 19 декабря отмечают день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских Чудотворца.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», в этот день две афонские обители – Ставроникита и Григориат отмечают панигир.

Святитель Николай родился в III веке в городе Патары, в Малой Азии. Его благородные родители - Феофан и Нонна до глубокой старости оставались бездетными, но не переставали надеяться и молить Бога, чтобы Он даровал им ребенка. Господь откликнулся на их молитвы и у них родился долгожданный сын, которого назвали Николаем, что с в переводе греческого - «побеждающий народ».

Согласно преданию, во время крещения, маленький Николай без поддержки простоял в купели три часа. В детстве он не играл с другими детьми, а много времени посвящал учебе, постился и молился.

Епископом в городе Патары был дядя святого – тоже Николай. Он уговорил родителей мальчика отдать сына на служение Богу, на что они сразу же согласились, так как дали такой обет при его рождении.

Владыка рукоположил его во священника и сказал, что он – «новое солнце, восходящее над концами земли, которое явится утешением для всех печальных. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь такого пастыря!». Став священником Николай стал вести еще более подвижнический образ жизни. Дядя-епископ отправился в Палестину и поручил управление епархией своему племяннику.

В то время в городе жил отец, который из-за материальной нужды хотел пожертвовать честью своих родных дочерей, чтобы так заработать деньги и выдать их замуж. Святитель Николай ночью через окно бросил им три мешочка с золотом и таким образом не допустил их духовного падения.

Когда дядя святого вернулся из Палестины, святитель Николай сам отправился туда. В время паломничества на Святую Землю, он успокоил разбушевавшееся море. По его молитвам произошло чудо - воскрес корабельщик-матрос, который упал с мачты и разбился насмерть.

Святитель Николай поселился недалеко от Иерусалима в селении Бейт-Жала. Святой хотел навсегда остаться в Палестине, и жить уединенной жизнью, исполняя тайные подвиги. Но Бог рассудил иначе.

Святитель Николай пошел в Сионскую обитель, которую основал его дядя. Здесь он и хотел остаться на всю жизнь. Однажды, во время молитвы, он услышал голос: «Николай! Ты должен вступить на служение народу, если хочешь получить венец от Меня! Эта обитель не та нива, на которой можешь ты принести ожидаемый Мной от тебя плод. Уйди отсюда и пойди в мир, к людям, чтобы прославилось в тебе имя Мое!».

Святой Николай послушался и отправился город Миры, столицу и митрополию Ликийской земли. Жил он как нищий, посещал все церковные службы. Когда умер епископ Иоанн, для избрания нового владыки собрались все местные архиереи. Они молились Богу, прося, чтобы Он указал на того, кто достоин стать новым епископом. Во сне одному из старейших епископов было откровение, в эту ночь он должен был стать в притворе храма и, кто первый придет на богослужение - и есть угодный Господу человек, и имя его — Николай. Так все и произошло, Николай стал епископом Мир Ликийских.

Святитель Николай участвовал в I Вселенском Соборе. Он ударил по щеке еретика Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и говорил, что Христос - только высшее творение.

Также из многочисленных чудес святого известно, что он удержал меч палача и спас от смерти трех невинно осужденных.

В IV веке в Ликие был голод. Святитель попросил императора уменьшить подать в 100 раз и подписать соответствующую грамоту. Чудом грамота тут же оказалась в Мирах. На следующий день правитель захотел изменить указ, но грамота была уже обнародована, хоть от Ликии до Константинополя – 6 дней пути.

После непродолжительной болезни он мирно умер 19 декабря 342 года. Его похоронили в соборной церкви города Миры. В 1087 году моряки из Италии перенесли его мощи в город Бари. Поэтому, установлен праздник перенесения мощей, который в народе называют Николы Летнего – 22 мая.

Святитель Николай почитается во всем православном мире. Он является небесным покровителем путешественников и мореплавателей, защитником и помощником сирот, вдов и нищих.

19 декабря два монастыря на Святой Горе празднуют панигир. Собор обители Ставроникита возведен в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь хранится чудотворная икона «Никола Устричный», которая была брошена в море во времена иконоборчества и спасена моряками. На образе изображен святой Николай «летний» - без митры; «зимним» в народе называют иконы, где святитель – в митре.

Также панигир отмечает монастырь Григориат. В 1941-1942 гг., святитель спас братию от голодной смерти – под видом простого старичка принес немного зерна, которого дивным образом хватило до следующего урожая.

День памяти святителя Николая приходится на Рождественский пост. Согласно Уставу, в этот день разрешено вкушать рыбу.