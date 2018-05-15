Нектарий и Филофей Карейские – святые ученик и учитель, день памяти которых отмечают в один день

Православные христиане 18 декабря (по новому стилю) отмечают день памяти афонских святых – преподобных Нектария и его учителя - Филофея Карейского.

Николай, будущий святой Нектарий, родился в Битолии, на юго-западе Македонии. Его матери во сне явилась Богородица и повелела ей с семьей уходить из города, так как им овладеют турки. Семья послушалась и скрывалась до тех пор, пока турки не покинули город.

Отец Николая был уже в преклонном возрасте. Он взял с собою еще одного сына, и ушел в монастырь святых бессребренников, находившийся в окрестностях Битолии. Там он принял монашество с именем Пахомий, а детей воспитывал в духе христианской нравственности.

Местные жители жертвовали часть урожая монастырю. Однажды, в день памяти святых бессребренников, закончилось вино. Чтоб вымыть пустой сосуд, старец Пахомий, зажегши свечу, пошел на это послушание со своими детьми. Как только взял он сосуд, то почувствовал, что он полон вина. Посмотреть на это чудо пришли все насельники и гости монастыря.

Николай хотел принять монашество, но не в монастыре святых бессребряников, так как туда приходило много людей, а он желал вести более уединенный образ жизни. Поэтому святой отправился на Святую Гору. Здесь он стал учеником старцев Дионисия, по прозванию Ягарис и Филофея.

За высокую чистоту своей жизни старец Филофей сподобился от Бога дара прозорливости.

Вскоре Николай принял иночество с именем Нектарий.

Позже старцы, чтобы избежать бесовских искушений, которые настраивали другого ученика старцев против нового монаха, отправили его к проту Даниилу, который с любовью принял его.

Во время пребывания Нектария у прота, умер старец Филофей. Тогда Дионисий Ягарис пригласил к себе Нектария, а другому ученику подыскал другое место. Дионисий с Нектарием мирно жили, питались от своего рукоделия и по силам помогали бедным.

Затем блаженный Дионисий умер. Его смерть сильно поразила Нектария. Он желал скорее соединиться с Господом и видеться со своими старцами. Святой стал вести еще более аскетическую жизнь. Перед смертью преподобный тяжело болел.

Святой Нектарий умер 18 декабря (по новому стилю) 1500 года. Через 4 года его ученики раскрыли могилу, и райский аромат разлился от его мощей. Его мощи положили в ковчеге в келейной церкви.

Память преподобного Филофея Карейского и его ученика Нектария отмечается в один день – 18 декабря (по новому стилю).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".