Афонские монахи раскрыли тайну и ингредиенты "формулы любви"

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге», - говорит Священное Писание. Господь создал наш мир по великой любви, и, являясь творениями Божиими, мы должны наполнять чистой духовной любовью всю нашу землю.

Афонские монахи рассказали о любви, которой христианин должен любить Бога и ближнего, а также объяснили, как греховные страсти преобразовывать в благодатные чувства.

Любовь к Богу

Любовь к Богу должна быть главным смыслом жизни каждого верующего человека. Монахи же ради этой любви отрекаются ото всех земных благ, посвящая свое целомудрие Господу. Настоятель кельи св. прав. Анны архимандрит Антипа рассказал о том, как в служении Богу монахи и монахини преобразуют земные страсти в самую чистую любовь ко Христу и Богородице.

«Преподобный Амфилохий Патмоский учил, что женская природа имеет хорошие качества, которые не присущи в такой степени мужской природе, например - способность всецело и безраздельно что-нибудь любить «с доброй страстью». И поэтому в монахинях, которые были в его духовном послушании, он возделывал эту любовь – любовь к Жениху Христу.

Самое трудное – это возлюбить всей душой, от всего сердца, от всего помышления Христа Бога нашего. Одна монахиня некогда ощутила огромную бесконечную любовь к святителю Нектарию. Но, когда она написала ему об этом в послании, святитель Нектарий не только обличил ее, но произнес и прекрасное неподражаемое речение: «Я вас люблю, потому что вы любите Христа. Но если хотите, я еще более люблю Ту, которая более других любит Христа», - рассказал игумен Антипа.

Любовь к жизни

Весь этот мир и каждый из нас является творением Господа, и мы должны с благодарностью принимать всякий дарованный нам день, даже, если в нем заложено испытание для нашей души. Иеромонах Хризостом из афонского монастырь Кутлумуш рассказал о том, как любить жизнь, чтобы непрерывно чувствовать в себе Божию благодать.

«Старец Порфирий Кавсокаливит говорил, что даже в самых обыденных вещах есть капелька Божией любви − то малое, что являет нам великую любовь Божию. А святитель Григорий Богослов учил нас: «Всё в Нем и Он». То есть, все священно, ибо связано особым образом с Богом. И внутреннее состояние благодарности Богу заключается в том, чтобы принимать всё, что ни произойдет, как дар Божественной любви, и воздавать за это Создателю.

Человек должен делиться этим даром, подражая самой Божественной любви. Поэтому и говорит святитель Иоанн Златоуст: «Да не обольстимся мы тем, что однажды соделались членами одного тела, ибо порок приводит к тяжкой болезни. Искренность и чистота души является залогом нелицемерного приобщения. А Дух дышит только там, где есть любовь».

Эгоистичные желания, мирские устремления, требования индивидуального комфорта − всё это не дает проявиться действию Божественной благодати. И, если Святой Дух и есть то, на чем стоит Церковь, то на души, которые не имеют любви, Он не нисходит», - говорит афонский монах.

Любовь к ближнему

Любовь к ближнему – основа взаимоотношений человека с человеком в системе христианских ценностей. Возлюбив ближнего, мы избавляемся от многих грехов, которые могли бы совершить, имея в душе ненависть, зависть, презрение или злобу по отношению к другому человеку. Настоятель кельи св. прав. Анны архимандрит Антипа рассказал о том, зачем Господь дает нам сильные чувства, и как их претворять в благодатную любовь.

«Бог очень мудро вложил в нас способность к сильным чувствам с тем, чтобы мы ее использовали во благо. Но с малого возраста это правильное устроение в нас разрушается: ревность к божественным предметам, доброе соревнование для того, чтобы их достигнуть, среди нашей повседневности превращается в зависть и несет смерть. Исполнение второй великой заповеди – любить ближнего, как самого себя, – очень часто оборачивается поверхностной дружбой и чувственной любовью.

Чтобы отвергнуть греховные страсти в себе, необходим большой внутренний труд, иногда даже с насилием по отношению к себе самим. А дионисиатский монах Феоклит говорил, что при этом правильнее будет не выкорчевывать страсти, но претворять их при содействии Божественной благодати и направлять к более святому», - учит игумен Антипа.

Страннолюбие

Особым видом любви к ближнему является страннолюбие – гостеприимство и покровительство странствующим и паломникам, которое должен проявлять каждый христианин. Проявляя любовь и радушие к странствующему, мы должны видеть в нем самого Христа – учит иеромонах Хризостом из монастыря Кутлумуш Святой Горы. Сами же святогорцы проявляют добродетель страннолюбия, принимая в Уделе Богородицы тысячи паломников со всего мира.

«Страннолюбие заповедано нам святыми отцами. Еще в древних житиях святых говорится, что на Нитрийской горе имелась церковь «великая», а возле нее - странноприимница, чтобы «всегда исполнялась заповедь любви».

Страннолюбие – это не просто обязанность монастыря, а добродетель, которая напрямую затрагивает дело спасения души. И душа каждого монаха, независимо от рода его послушания, должна быть открыта гостеприимству, она должна распахнуть объятия для странника, как если бы желала принять Самого Христа. Подобно тому, как Христос открывает нам Свои объятия.

Странник или паломник знаменует собой Самого Христа, поскольку Сам Спаситель сравнил Себя с «одним из малых сих» и обещал Царствие Небесное тому, кто «поднесет чашу воды студеной». И мы должны объять душою весь мир, все творения. Примером же самоотречения может служить для нас старец Паисий Святогорец, который ночи проводил в молитве и бдении, а целыми днями утешал, наставлял, принимал и угощал паломников, невзирая на усталость и боли в последние годы жизни», - рассказал афонский монах.

Дарина Чугаевская по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".