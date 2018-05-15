На Афоне называют украинцев братьями и призывают "возвратить всех в лоно канонической Православной Церкви"
Игумен афонской обители архимандрит Ефрем (Куцу) обратился к украинцам с призывом преодолеть раскол и возвратить «всех наших братьев» в лоно канонической Православной Церкви.
Игумен афонской обители архимандрит Ефрем (Куцу) обратился к украинцам с призывом преодолеть раскол и «возвратить всех наших братьев в лоно канонической Православной Церкви».
«Мы тут на Святой Горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет», - сказал архимандрит Ефрем.
Святогорец также подчеркнул, что человек, находясь вне канонической Церкви, не может достичь святости, к чему призывал всех Христос.
«Если человек находится вне Церкви, как бы он ни старался, святости он достичь не может. Те, кто ушли в раскол, должны понять, что находится вне лона Церкви», - рассказал игумен монастыря Ватопед.
Архимандрит Ефрем обратился ко всем, кто пребывает вне Украинской Православной Церкви.
«Мы обращаемся ко всем нашим братьям, которые ушли из канонической Церкви, и просим, чтобы они вернулись в лоно Православной канонической Церкви», - сказал он.
Игумен афонской обители также рассказал, что на Афоне монахи молятся о прекращении войны в Украине.
«Я очень скорблю, когда слышу, что в Украине идет война. С огромной болью мы молимся за всех тех жертв, которые ушли из жизни в этой стране. И я обращаюсь к нашим братьям украинцам: знайте, проблемы не разрешаются с помощью огня и оружия, а только с помощью молитв и через правильный диалог», - заключил архимандрит Ефрем.
С использованием материалов Информационно-просветительского отдела УПЦ.
"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".