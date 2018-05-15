На Афоне называют украинцев братьями и призывают "возвратить всех в лоно канонической Православной Церкви"

Игумен афонской обители архимандрит Ефрем (Куцу) обратился к украинцам с призывом преодолеть раскол и «возвратить всех наших братьев в лоно канонической Православной Церкви».

«Мы тут на Святой Горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет», - сказал архимандрит Ефрем.

Святогорец также подчеркнул, что человек, находясь вне канонической Церкви, не может достичь святости, к чему призывал всех Христос.

«Если человек находится вне Церкви, как бы он ни старался, святости он достичь не может. Те, кто ушли в раскол, должны понять, что находится вне лона Церкви», - рассказал игумен монастыря Ватопед.

Архимандрит Ефрем обратился ко всем, кто пребывает вне Украинской Православной Церкви.

«Мы обращаемся ко всем нашим братьям, которые ушли из канонической Церкви, и просим, чтобы они вернулись в лоно Православной канонической Церкви», - сказал он.

Игумен афонской обители также рассказал, что на Афоне монахи молятся о прекращении войны в Украине.

«Я очень скорблю, когда слышу, что в Украине идет война. С огромной болью мы молимся за всех тех жертв, которые ушли из жизни в этой стране. И я обращаюсь к нашим братьям украинцам: знайте, проблемы не разрешаются с помощью огня и оружия, а только с помощью молитв и через правильный диалог», - заключил архимандрит Ефрем.

С использованием материалов Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".