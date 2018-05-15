Наместник афонского монастыря уверен, что в современном мире можно достичь святости

Игумен монастыря Ватопед, на Святой Горе, архимандрит Ефрем (Куцу) рассказал о том, как достичь святости в современном мире, что является главным препятствием к этому, и как на Афоне относятся к расколу украинского Православия.

Святогорец уверен, что в современном мире можно достичь святости.

«Каждый, кто подвизается и является частью Церкви, становится участником святости. Ведь раньше как обращались к людям? “Здравствуй, святой! Как твои дела, святой?”. И мы также обращаемся к епископам, которые к нам приезжают. Это может быть любой епископ Церкви. Мы называем святым и епископа из Киева, и епископа из какого-нибудь другого города. Не важно. Тем самым мы показываем, что человек, живущий в Церкви, может стать святым», - рассказал архимандрит Ефрем.

Он также подчеркнул, что вне каноничной Церкви достичь святости невозможно.

«Церковь – это таинственное Тело Христово. И тот, кто правильно подчиняется Церкви, может достичь святости. Если человек вне Церкви, как бы он не старался, святости он получить не может», - подчеркнул игумен афонского монастыря.

Святогорец также сказал, что вероучительный авторитет Церкви «утверждается на святых. Евангелие свидетельствует о святых. А Евангелие самое авторитетное учение».

Архимандрит Ефрем рассказал, как молодежь должна относиться к учению Церкви.

«Церковь открыта для всех. Она не делит людей на молодых или пожилых. Церковь смотрит на душу, за которую умер Христос. Но молодые люди, которые серьезно относятся к вере и хотят жить церковной жизнью, должны очень ответственно отнестись к тому, чему учит Церковь», - сказал он.

Наместник афонского монастыря сказал, что «Церковь должна сотрудничать с государством для блага нации, блага народа», - сказал он.

Архимандрит Ефрем сказал, чем, с церковной точки зрения является раскол, и как относятся к расколу украинского Православия на Святой Горе.

«Мы должны понять, что раскол режет, как ножницами. Мы разрезаем, делим на части. Тот, кто ушел в раскол, должен понять, он уже вне лона Церкви. Мы тут на Святой Горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет», - рассказал святогорец.

В заключение архимандрит обратился к украинцам:

«Насколько это возможно старайтесь исполнять Заповеди Божьи. Никогда не отчаивайтесь, всегда со смирением призывайте Христа, Который в последний момент, как говорят в Греции, “без пяти” обязательно нам поможет. Если мы, конечно, сами пожелаем спасения», - заключил он.

С использованием материалов Информационно-просветительского отдела УПЦ.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".