Каким был Пантелеимонов монастырь на Афоне в 1882 году: гравюра (фото)

Блогер Вим Вугд (Wim Voogd) написал в своем блоге athosweblog.com о том, что на прошлой неделе он приобрел в немецком интернет-магазине гравюру 1882 года, которая тогда же была опубликована в немецком журнале «Illustrirte Chronik der Zeit». Особенностью этой гравюры является то, что на ней изображен афонский Свято-Пантелеимонов монастырь до того, как в нем построили ряд зданий.

По изображению на гравюре можно судить, что береговая линия имеет свою первоначальную форму со скалами и пляжами. Маленькие келии были расположены вокруг монастыря. Башня с часами еще не построена, как и большой соборный храм.

Важная деталь гравюры – монах, который стоит на балконе его маленькой келии. С правой стороны – второй монах, он стоит в оливковой роще.

На гравюре видны небольшие здания, окружающие монастырь; слева виден вход. Над входом – башня с крестом.

«Сначала мне показалось, что я нашел новое изображение монастыря, которое раньше никогда не публиковалось. Но я узнал, что мой брат Герман опередил меня. Потому что в своей статье он опубликовал эту картину на нашем веб-журнале, который показывает точно такой же образ! Гравировка - это точная копия фотографии, сделанная где-то между 1870 и 1882 годами. Вероятно, немецкий художник увидел эту картину и скопировал ее на медной пластине. Так что даже 150 лет назад люди копировали изображения для собственного использования», - написал Вим Вугд.

В 1880-1890 годах в Свято-Пантелеимовом монастыре проводились строительные работы, в результате чего обитель сейчас выглядит иначе.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".