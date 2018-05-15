"Все мы переживаем нескончаемую Страстную пятницу" - игумен афонской обители Дохиар

Игумен афонской обители Дохиар архимандрит Григорий (Зумис) прокомментировал политическую ситуацию в Греции.

«Все мы переживаем нескончаемую Страстную пятницу... Меня переполняет неуверенность в завтрашнем дне. Будет ли звонить колокол? Свершится Божественная литургия? Будет ли по-прежнему реять государственный флаг?», - сказал архимандрит Григорий.

Святогорец считает, что действия греческих властей являются безбожными.

«Вместе с каждой жалкой подачкой правительство в комплекте предлагает народу целую краюху хлеба, выпеченную в печи диавола. Безбожники день и ночь месят тесто, но хлеб, который у них получается, не питает, а отравляет наш народ. Вы когда-нибудь слышали [от правителей] слово утешения? Может, вам отменили какие-либо налоги? Может, вам подняли зарплату, которую прежде сократили? А быть может, они готовят рвы, чтобы наполнить их телами мучеников и святых?», - сетует он.

Архимандрит Григорий прокомментировал действия греческого парламента.

«Разве он сделал что-то для многодетной матери или одинокого старика, который живет в опустевшей деревне? Безразличие, безработица, отсутствие заботы о селе собрали молодых людей в большие города, а наши красивые деревни из производственных центров, которые помогают экономике государства, превратились в кладбища», - рассказал игумен монастыря Дохиар.

Также он выразил недовольство, относительно того, в каком русле развивается страна.

«Все выставлено на продажу: и аэропорты, и порты, и государственная электросетевая компания, и даже водные ресурсы. Нашими святыми источниками теперь будут распоряжаться иностранные бизнесмены. Я боюсь, что наши леса постигнет такая же участь. И из прозрачных морских глубин они распродадут камни и уничтожат их красоту».

В заключение сятогорец сказал: «Женщина, одень черный платок, и если тебя спросят зачем, - скажи, что носишь траур по Церкви и народу».

По материалам agionoros.ru.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".