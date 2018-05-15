15 изречений афонских монахов о суде земном и Небесном, и справедливости

День работников суда Украины отмечается 15 декабря. В этот день профессиональный праздник отмечают все люди, чья деятельность связана с обеспечением защиты прав и свобод человека. Мы собрали изречения святых и старцев Афона о суде земном и Небесном, и справедливости.

1. «Смерть приходит, и после нее - суд, а после суда - ад и муки бесконечные. И когда придет смерть, то кончатся и молодость, и суета, и не нужны станут изысканные одежды». (Преподобный Никодим Святогорец).

2. «Правосудие Божие – это долготерпение, которое имеет в себе также смирение и любовь. Бог весьма справедлив, но и весьма сострадателен, и Его сострадание побеждает Его справедливость. Чтобы тебе было понятно, приведу такой пример: если человеку никогда не предоставлялось благоприятной возможности услышать о Боге, то Бог будет судить его не в соответствии с тем состоянием, в котором он находится, но в соответствии с тем состоянием, в котором он находился бы, если бы Его познал. Ведь в противном случае Бог не был бы справедлив. У Божественной справедливости свои математические законы: иногда один плюс один равняется двум, а иногда – двум миллионам». (Преподобный Паисий Святогорец).

3. «О Боге нельзя сказать, что он несправедлив, т. е. что в Нем есть неправда, но нельзя и говорить, что Он справедлив так, как мы понимаем справедливость. Святой Исаак Сирин говорит: «не дерзни Бога назвать справедливым; ибо какая же это справедливость — мы согрешили, а Он Сына Единородного предал на крест?» А к тому, что говорит преподобный Исаак, можно добавить: мы согрешили, а Бог Святых Ангелов поставил на службу нашему спасению. Но Ангелы, как исполненные любви, и сами имеют желание служить нам и в том служении принимают на себя скорби». (Преподобный Силуан Афонский).

4. «Ибо если требуешь от брата своего справедливости, сразу становишься противником Бога, Который тебя терпел, когда ты грешил. А сейчас, когда Он разбудил тебя Своей благодатью, ты не хочешь потерпеть своего немощного брата. Где же твоя собственная справедливость? А если Христос отнимет у тебя Свою благодать и потребует у тебя десятки тысяч талантов, которые ты Ему должен? Что ты имеешь, неблагодарный человек, чего бы не получил? Если же получил, почему каждый день хвалишься, как якобы не получивший?». (Преподобный Иосиф Исихаст).

5. «Людям обычно свойственно юридическое понимание справедливости. Возложение на кого-либо ответственности за вину другого — они отвергают, как неправду. В их юридическом сознании это не укладывается. Но иное говорит дух любви Христовой. По духу этой любви разделение ответственности за вину того, кого любим, и даже несение всей полноты ее, не только не чуждо, но и до конца естественно. Больше того, в этом несении чужой вины выявляется подлинность любви и достигается ее самосознание. Если от любви пользоваться только ее услаждающей стороною, то где разумность? Но когда привходит свободное принятие на себя вины и трудов любимого, тогда любовь достигает своего всестороннего совершенства». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

6. «Человеческая справедливость предназначена не для людей духовных, но для того, чтобы служить тормозом для людей мира сего. Если духовный человек возлагает надежду на человеческую справедливость, то он глуп, потому что в сравнении со справедливостью Божественной человеческая равна нулю. Но даже и человек мирской, добившись чего-то в этой жизни, применяя человеческую справедливость, не будет иметь подлинной радости и душевного покоя». (Преподобный Паисий Святогорец).

7. «И когда встанем на Страшный суд, кто даст лучший ответ?..». (Преподобный Силуан Афонский).

8. «Не расстраивайтесь нисколько, ибо над всеми Бог, Который управляет всем и посадит каждого на скамью подсудимых дать ответ за содеянное, в соответствии с чем каждый и воздаяние от Него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог в конце концов расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой…». (Преподобный Паисий Святогорец).

9. «Страшный суд! Судия грядет на облаках, окруженный несметным множеством небесных сил безплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. Восставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся написанными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Разделение десных и шуиих совершится само собою. Наконец все уже определилось. Настало глубокое молчание. Еще мгновение - и слышится решительный приговор Судии - одним: "приидите", другим: "отыдите". - Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! - но тогда поздно уже будет взывать так». (Афонский схимонах Илья (Макеевский)).

10. «На Страшном Суде в одно мгновение будет открыто, в каком состоянии находится каждый человек. Каждый сам пойдёт в то место, которого он достоин. Каждый, как по телевизору, будет видеть и свое собственное непотребство и духовное состояние другого. Человек как в зеркало будет смотреться в своего ближнего и, приклонив голову, пойдёт на своё место». (Преподобный Паисий Святогорец).

11. «Никогда не ищи найти справедливость, ибо тогда имеешь несправедливость». (Преподобный Иосиф Исихаст).

12. «Монахини, которые не угодили Богу, увидят на Страшном Суде матерей-героинь, которые не давали монашеских обетов, не имели тех благословений и благоприятных возможностей, которые имеют монахини, и, несмотря на это, подъяли подвиг и достигли высокого духовного устроения. Как же, видя всё это, устыдятся монашки за мелочность и низость, которыми они занимались и от которых сами же мучались! Вот так, – говорит мне помысл, – пройдет Страшный Суд. То есть на Страшном Суде Христос не станет говорить: "Иди-ка сюда, что ты там натворил?" или "Ты пойдёшь в ад, а ты в Рай". Нет: каждый человек, сравнивая себя с другим, сам пойдёт на то место, которое он заслуживает». (Преподобный Паисий Святогорец).

13. «Есть такой духовный закон: от нашего языка зависит наша земная участь. Именно языком мы зарабатываем или мучения, или рай. И об этом сказал сам Бог: «Не судите, да не судимы будете». А в другом месте Писания Господь говорит: «Какою мерою меряете, такой и воздастся вам». Поймите, это очень просто: если я осуждаю другого, я становлюсь судьей, а если я оправдываю другого, и меня Бог оправдывает во всем». (Афонский старец Гавриил Карейский).

14. «Поскольку человек в начале был справедливо оставлен Богом, потому что он первый Его оставил, и добровольно притек к начальнику зла (диаволу), доверившись ему, обманным путем советовавшему противоположное (заповеди Божией), то он справедливо и был отдан ему». (Святитель Григорий Палама).

15. «Не расстраивайтесь нисколько, ибо над всеми Бог, Который управляет всем и посадит каждого на скамью подсудимых дать ответ за содеянное, в соответствии с чем каждый и воздаяние от Него получит. Будут вознаграждены те, кто в чем-то поможет добру, и будет наказан тот, кто делает зло. Бог в конце концов расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой, добротой…». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".