Афонская икона Богоматери "Григориатская", которая дважды оставалась невредимой во время пожара

Интересна история афонского образа Богородицы «Григориатская», которую чтят в декабре.

Икона была подарена обители невесткой молдавского правителя Стефана Великого Марией Асениной, родственницей Палеологов. Об этом свидетельствует надпись на греческом языке, размещенная на серебряной пластине внизу образа: « Ϫέησις τῆς εὐσεβεστάτης κυρᾶς Μαρίας ᾿Ασανήνας Παλαιολοϒίνας κυρᾶς τῆς Μολδοβλαχίας» (Моление благочестивейшей госпожи Марии Асенины Палеологины, госпожи Молдовлахийской). Поэтому икону также называют «Палеологиня», а первоначальное ее название было «Одигитрия-Пантанасса (Всецарица)». Иконография образа относится к типу Одигитрия.

Еще одно название образа - «Не сгоревшая в огне». Так как икона осталась невредимой в двух пожарах - 1500 и 1761 гг. Особенно разрушительным был пожар 13 декабря (по новому стилю) 1761 года. Тогда монастырь сгорел практически до основания, поэтому именно 13 декабря воспоминается чудо – сохранность иконы. В этот день святогорцы молятся перед чудотворным образом. Благодаря записям русского паломника Василия Григоровича-Барского, который посетил Григориат, в 1725 и в 1744 годах, икона стала известна в Русской империи. Здесь ее начали называть по месту ее нахождения - «Григориатская».

Григорович-Барский описал икону до пожара 1761 года: «Тамо (в кафоликоне Григориатского монастыря) на столпе десном от предних обретох икону древнюю Пресвятыя Богородицы, невелику, яко на аршин, с венцом и руками златопозлащенными и с сребным кандилом, пред него, неугасимо горящим, и с подписанием сицевым греческим… си есть: Молитва благочестивейшей Марии Палеологины, господины Молдавоволосской».

И сегодня икона пребывает в кафоликоне, у левого клироса, возле северо-восточной колоны. Икону не переносят в другое место, в воспоминание о том, что именно здесь она осталась невредимой, во время пожара.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".