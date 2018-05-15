Записки паломников: знакомство с афонским Свято-Андреевским скитом (фото)

Паломники поделились фотографиями и своими впечатлениями о посещении Святой Горы, в частности – Свято-Андреевского скита.

«Мы приближались к Свято-Андреевскому скиту, оставив лесистую местность. Это было первое столкновение с впечатляющим бывшим русским монашеским поселением с его золотыми крестами. Кипарисы, похоже, конкурируют с куполами», - написал в англоязычном блоге Бас Кампс (Bas Kamps).

Паломников особо впечатлили монастырские колокола.

«Одними из первых вещей, которые появляются после ворот, являются огромные бронзовые церковные колокола вдоль пути. Их можно будет повесить в колокольню после завершения масштабной реставрации», - написал блогер.

Он также отметил, что колокола используются в качестве часового механизма.

«Возле соборного храма можно увидеть малый часовой механизм. Предполагается, что звук может быть громким и может потенциально повредить слуховой аппарат. Но люди заботятся о безопасности на работе», - заметил Бас Кампс.

Знакомясь с афонской обителью, паломник отметил, что в ее строительстве важную роль сыграла императорская семья.

«Церковь справа не очень старая. Ее высота - 30 м и 60 метров длина. Согласно надписи, Его Императорское Высочество Великий Князь Алексей Александрович, четвертый сын царя Александра II положил первый камень этой Церкви 6 июня 1867 года. Великому князю было тогда 17 лет. После унизительного поражения японского флота (битва при Цусиме) в 1905 году он был освобожден от своих обязанностей и провел остаток своей жизни в Париже. Здание церкви было закончено в 1900 году», - отметил Бас Кампс.

Свято-Андреевский скит с 1841 года и до революции населяли монахи-выходцы из Российской империи. Тогда это был русский скит. Последний русский монах умер в 1971 году. Сейчас в ските насчитывается около 20 греческих монахов.

По материалам athosweblog.com.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".