На YouTube появилась пятая серия фильма об известном афонском старце

В интернете, на официальном канале информационного портала Святой Горы Афон в YouTube доступна для просмотра пятая часть из серии документальных фильмов, посвященных учителю святого Паисия Святогорца, известному афонскому монаху старцу Тихону (Голенкову).

Пятая серия фильма под названием «Исповедь» рассказывает о преподобном Паисие Святогорце в 1966-67 годах. Тогда святой пережил операцию и полгода пребывал в больнице. Его исповедовал отец Тихон.

Согласно житию святого Паисия, старец Тихон появился в его жизни в 1968 году. Отец Тихон сыграл в жизни преподобного важную роль. Живыми свидетелями их общения и духовной связи являются монах Мелетий и иеромонах Агафангел.

Авторы фильма отмечают, что сюжет был задуман так, чтобы в нем могли рассказать о старцах люди, которые были с ними знакомы лично. Фильм был снят с использованием материалов книги иеромонаха Исаака.

***Тимофей Голенков, будущий старец Тихон, родился в 1884 году в селе Новая Михайловка, в Российской империи. Когда ему исполнилось 24 года, он пришел на Афон, где поселился в келлии Честного и Животворящего Креста Господня, относящейся к монастырю Ставроникита. Он отличался подвижнической жизнью и духовной мудростью, за это его называли папа-Тихон Русский или Благословенный. Среди учеников Иеромонаха Тихона был почитаемый святой Паисий Святогорец. Старец Тихон умер 23 сентября 1968 года.

По материалам из открытых источников.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".