Афонский монах рассказал, где найти и как не потерять Бога

Прежде, чем прийти к истинной вере, многие люди поддаются искушению сомнений и занимаются поиском «вещественных доказательств» существования Бога. Настоятель кельи святого Модеста монастыря Симонопетра Святой Горы Афон иеромонах Авраамий (Орлов) рассказал историю о преподобном Силуане Афонском, который искал Бога, а также раскрыл самый короткий путь для связи с Иисусом Христом.

Преподобный Силуан Афонский был родом из Тамбовской губернии и подвизался на Святой Горе в русском Пантелеимоновском монастыре с 1892 по 1938 год. Историю святого, прославившегося своими чудесами и даром исцеления, иеромонах Авраамий приводит в пример каждому, кто находится в поисках истинного Бога.

«Всем людям необходимо ходить пред Богом, чтобы мы знали, помнили, верили, что Бог есть, что Он видит нас, Он - над нами и внутри нас, в наших добрых делах и мыслях. Если мы Его призываем, если мы молимся Ему, если мы знаем, веруем и чувствуем, что Бог видит нас и будет судить через Страшный суд, и каждому воздастся по делам его - то жизнь наша будет проходить совсем по-другому.

Когда преподобный Силуан четырехлетним мальчиком жил вместе с отцом в деревеньке, отец наставлял его основам веры: учил, что нужно молиться, что Господь видит всех нас, все наши дела и поступки, и что надо ходить пред Богом чистым.

В это время к отцу мальчика пришел книгоноша, а отец любил грамотных людей, поэтому накормил его, напоил чаем. И, когда отец куда-то отлучился, этот книгоноша сказал маленькому Симеону (как звали в миру преподобного Силуана Афонского):

- А где он, твой Бог-то? Бога-то нет. Ты разве видел Его? И Христос вовсе не Бог…

Эти страшные слова запали в душу маленького мальчика, и он говорит своему отцу:

- Папа, как же так? Вот ты мне говоришь, что Бог есть, что надо молиться. А этот человек спрашивает у меня, видел ли я Бога?

И в тот момент маленький мальчик подумал про себя: «Вырасту большой - пойду искать Бога и найду Его». Ребенок рос, а эта мысль все не давала ему покоя.

И вот в 19 лет юноша пошел работать на приработках в разных именьях, и в одной артели встретил старую женщину, которая варила еду для тружеников.

- Я была у мощей святого Иоанна Затворника, попросила его, помолилась, и он дал мне помощь – так я исцелилась от своей болезни, - рассказывала женщина.

И в тот момент преподобный Силуан понял: «А что же мне ходить-искать Бога? Раз Бог помогает через молитвы святых - значит Он с нами, Он - здесь».

И мысль, которая его теребила столько лет, вдруг ушла, угасла и отпустила его от того напряжения, которое вложил в него дьявол через богоборческую мысль этого книгоноши», - рассказал настоятель афонской келии.

Иеромонах Авраамий поясняет, что Бог находится в душе каждого из нас, и именно там мы сможем найти и обрести Его в любой момент. Для связи же с Христом достаточно короткой Иисусовой молитвы, которая тут же соединяет нас с Богом.

«Это богоискательство, хождение пред Богом – это и есть смысл всей жизни, и в этом очень помогает Иисусова молитва, которую практикуют монахи. Этой молитвой молились и старец Силуан, и преподобный Серафим Саровский, и преподобный Сергий Радонежский, и до сих пор молится много монахов. И русские, и греки, и все православные молятся одной молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!».

И эта молитва важна для всех - и для монашествующих, и для священства, и для простых людей. Если мы не можем, не успеваем помолиться утром или вечером, если мы в работе или в пути, то про себя мы можем всегда призвать Бога: «Господи, помилуй!», «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!» и «Пресвятая Богородица, спаси нас!».

И вот эта краткая молитва, как лейтмотив нашей души, должна быть связующей нитью с Богом, с Тем невидимым Богом Творцом, который видит нас, который создал все Небо и землю, море, солнце, звезды и весь этот видимый и невидимый мир», - говорит настоятель кельи святого Модеста иеромонах Авраамий.

Дарина Чугаевская по видеоматериалам со Святой Горы Афон.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".