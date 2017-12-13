Православные отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного: что важно знать о святом

Православные христиане 13 декабря отмечают день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», имя Андрей, в переводе с греческого, означает «мужественный».

Во времена, когда Иоанн Предтеча начал проповедовать и крестить людей в Иордане, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым стали учениками пророка. Когда Спаситель пришел к Иоанну на Иордан для крещения, и тот, указывая на Иисуса Христа, сказал своим ученикам, что Он является истинным Мессией, Андрей с Иоанном пошли за Ним. Апостол Андрей обратился также к своему брату Симону, который затем стал первоверховным апостолом Петром, и сказал, что они нашли Мессию. Так апостол Петр присоединился к ученикам Христа.

Согласно Евангелию, братья Андрей и Симон Петр, и братья Иоанн и Иаков были рыбаками. Когда Иисус Христос проходил мимо Галилейского озера, и увидев их за работой, сказал: «Идите за Мной и Я сделаю вас ловцами человеков» (Матф. 4:19). Апостолы тут же исполнили слова Христа и с того дня неотлучно пребывали с Ним.

Апостола Андрея называют Первозванным потому, что он первым из всех апостолов, последовал за Спасителем.

После Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, Андрей, согласно выпавшему ему жребию, отправился проповедовать Евангелие в страны вдоль побережья Черного моря.

Согласно Преданию, проповедуя на землях Киевской Руси, на месте, где затем был основан Киев, на горе, апостол Андрей воздвигнул крест и сказал: «Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать». О посещении апостолом Андреем Первозванным Руси сказано в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона и в «Повести временных лет».

Затем апостол вернулся в Грецию, в город Патрос (Патра), где многих исцелил. Местный правитель приговорил апостола Андрея к распятию на кресте. Святой не побоялся предстоящих страданий и стал проповедовать о значении крестных страданий Иисуса Христа. Его учение назвали безумным и распорядились распять так, чтобы он страдал как можно дольше.

Апостола распяли на Х-образном кресте, но не вбивали гвоздей в руки и ноги, чтобы он дольше оставался жив. Пребывая на кресте, Андрей Первозванный непрестанно молился. Перед его смертью неземной свет осиял крест. Это произошло приблизительно в 62 году после Рождества Христова.

Позже на месте распятия святого апостола был сооружен собор в его честь. В нем хранится крест, на котором распяли апостола Андрея.

На Святой Горе, недалеко от Кареи, находится Свято-Андреевский скит, который в этот день отмечает панигир. В скиту хранится часть мощей святого апостола. Главный собор скита также возведен в честь апостола Андрея Первозванного.

В афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре хранится ковчег с частью стопы апостола Андрея.

Апостол Андрей Первозванный является покровителем рыбаков, и всех, чья работа связана с морем, а также переводчиков и учителей иностранных языков.