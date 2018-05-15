Афонский монах рассказал притчу о том, как очистить "от сорняков поле своей души"

В сети появился материал, в котором афонский старец учил паломников, как очистить свои души, спастись от отчаяния и стать сильнее.

Святогорец согласился, чтобы беседа была записана, однако он просил, чтобы его имя не упоминалось, потому что, как он объяснил, все сказанное им – это учение Церкви, а не его личная идея.

Ниже представлена беседа с афонским старцем, текст которой ранее был опубликован в открытых источниках.

«Чтобы стать сильнее, нужно вспомнить неожиданные разочарования, беды, которые внезапно падают на нас, препятствия, которые мы не можем предвидеть, неожиданную радость, возвышающую нас до небес, как на крыльях, страдание, которое вторгается в нашу душу, как буря... Страдание побуждает склонять головы ниже и ниже; только с его помощью мы можем узнать истинный мир и стать сильными.

Нам дано Божественное оружие для спасения наших душ: молитва, особенно умная, пост, исповедь, Божественное причастие, чтение Слова Божьего и аскетических книг святых отцов, отказ от всего, что разрывает нашу связь с Богом и удаляет наши умы и сердца от Господа и Его святой воли. Самое главное – это воспоминание о смерти. В монастырях, особенно на Святой Горе, специально назначают монаха, чтобы он утром отправлялся в келии братьев, говоря: «Доброе утро, брат, помни: мы умрем...».

Поэтому я не верю, что есть человек, который не знает своих способностей и своих «слабостей!».

Был случай, когда один молодой неопытный монах впал в серьезный плотский грех. Благодать ушла, он был охвачен горем, он потерял надежду на Бога, он отчаялся в своем спасении и жизни вообще... Он отказался от своего молитвенного подвига и не знал, что делать, только говорил: «Христос, просвети меня!». Он решил исповедоваться своему старцу и рассказать ему о своей печали. Он пришел и рассказал, как он потерял надежду на спасение, это отчаяние сжало его сердце.

«Как много заботы, как «сколько фруктов вы будете есть на ужин»», - сказал старец и сказал падшему монаху такую историю:

Был крестьянин, у которого было поле. Оно располагалось далеко от его дома, и поэтому фермер полностью пренебрег им. Поле заросло сорняками. Затем он позвонил своему старшему сыну и сказал ему: «Иди и убирай свое дальнее поле». Сын согласился, и на следующий день он оседлал осла, собрал свои инструменты и направился в поле. Но что он нашел? Матерь Божья! Вместо поля - непроходимые джунгли сорняков. Молодой человек поднял руки к Небу. «Нет, это поле никогда не будет очищено», - решил он, и лег в тени дерева, и заснул от горя. Отчаяние опьянило его, как наркотик. Проспав весь день, напрасно тратя время, он вернулся домой.

Отец встретил его со словами: «Ты очистил поле?». «Нет, папа, - ответил сын, - я ничего не делал». «Почему?», - спросил отец. «Это невозможно. Там так много сорняка и травы... Я даже не знал, с чего начать». Услышав, что сын спал весь день, отец сказал: «Ах, и это не позорно для тебя, взрослый человек?! Я думал, что ты умнее... Завтра иди снова, и очистишь только небольшую секцию. Как только ты очистишь его - идите спать».

На следующий день, когда солнце еще не поднялось, молодой человек уже работал киркой. Через 10 минут он очистил небольшой участок поля. Это вдохновило его. «Хорошее начало - половина битвы», - говорит старая пословица. Работа прошла хорошо, молодой человек охотно трудился. Его отчаяние и мрак исчезли! Вечером он вернулся домой, довольный.

«Как все прошло?» - спросил отец. «Я очистил тридцать футов! Я закончу всего за несколько дней!». « Понимаешь, если мы потеряем надежду, тогда отчаяние и скорбь съедят нас изнутри, как черви... Они не позволят вам поднять палец», - сказал отец.

И действительно, поле было полностью очищено от сорняков в течение нескольких дней.

«Вы понимаете, что я пытаюсь сказать?» - спросил старец отчаявшегося монаха.

«Я понимаю, отец, - ответил он. «Я должен очистить свою душу. Но как мне начать?».

«Ты уже начал, брат. Исповедь - хорошее начало. Господь простил тебе грехи. Но это Его дар, и ты должен что-то предложить от себя».

«Конечно, отец! Что мне теперь делать» - горячо воскликнул молодой монах.

«Опять понемногу начни исполнять твое монашеское правило. Тверди непрестанно: «Господи, помилуй!» И… готовься к Святому Причастию», - ответил мудрый духовник.

Монах удивленно посмотрел на старца: «Я грешный – и буду причащаться?».

«Да, брат, скоро будешь. Сейчас твоя главная задача – убить демона безнадежности и отчаяния!», - настоял старец.

«То есть, отче, ты утверждаешь, что я смогу стать хорошим христианином и монахом?», - удивился молодой монах.

«Конечно, братец. Это так же верно, как то, что мы сейчас видим друг друга и разговариваем», - подтвердил старец.

Юноша упал на землю и поцеловал ноги старца, говоря: «Не знаю, как благодарить тебя, отче, ты подарил мне Небо. Ко мне вернулась надежда, и душа моя исполнилась радости и света, отчаяние испарилось, на сердце – Рай!».

По материалам Оrthochristian.com, Православие.Ru.

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