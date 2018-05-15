13 изречений афонских монахов о влиянии блудной страсти на человека

Блуд является одним из семи смертных грехов. Мы собрали изречения святых и старцев Святой Горы Афон о том, чем опасен этот грех, и как с ним бороться.

1. «Блудная сфера – это сила, которая движет миром. Она определяет почти все мотивы человека. Только малейшая неосторожность… и ты - в водовороте! От нее никто не застрахован: ни болезнь – ни возраст не дадут никакой гарантии. Это вообще почти неконтролируемое влечение. Настоящая магия, которая действует подсознательно. Блуд – это сила, которая управляет всем миром… На мужчин он действует как магнит чудовищной мощи, притягивая все их душевные силы, а у женщин – просто неуправляемая магия, которая может вызывать почти неосознанные жесты, неуловимые движения…». (Монах Симеон Афонский).

2. «Всеми признана та истина, что от воззрения рождается похотение и наоборот: где не было воззрения, там и не возникнет похотения, как о том пишет Сирах:«Блуд женский в возвышении очес»(Сир. 26, 11). Потому-то глаз и окружен веками, чтобы, как девица (по-гречески – зрачок и девица), скрываться от посторонних во внутренних покоях». (Преподобный Никодим Святогорец).

3. «Как при пожаре, если желающий погасить его станет как-нибудь пресекать пламя сверху, нисколько не успеет в деле погашения. Если же отторгнет вещество горючее, пожар тотчас умалится и стихнет. Так и в отношении к блудным страстям, если не иссушить источника помыслов внутри молитвою и смирением, а только постом и умерщвлением тела вооружиться против них, то безуспешно будешь трудиться. Если же источник освятишь смирением и молитвою, то сообщишь освящение и внешнему телу». (Святитель Григорий Палама).

4. «Каждый человек принимает блудные помыслы, получает раны и побеждает в борьбе с ними. Если же нет, то падает. В этом цель бесов: блудный грех – это их полная победа на десятки лет! Они получают за это особые награды и повышения. Дело в том, что падение в блуд столь сильно поражает душу, что эта рана оказывается почти неизлечимой. Поражается именно ум, он открывается для помыслов и становится беззащитен на десятки лет… Можно сказать, что блуд полностью убивает душу. Если гнев разрушает на время, то блуд – просто уничтожает. Блуд парализует душу - не навсегда, но на какое-то длительное время...». (Монах Симеон Афонский).

5. «Итак, берегись от нежных рукопожатий, поскольку чувство, возникающее от прикосновений, намного быстрее вовлекает в грех. Знай же, что трудно освободиться от страстных чувств, возникших от осязания, и внемли себе всеми силами. И действия других чувств значимы, хотя иногда и кажется, что от них далеко до греха; осязание же – это уже начало греха. Внемли, чтобы не приближаться ни рукой, ни ногой твоей близко к телу другого, и уж тем более молодого». (Преподобный Никодим Святогорец).

6. «Послушай, что говорит Павел: «Во избежание блуда, каждый имей свою жену». Не сказал «для избавления от бедности или для приобретения богатства», но что же тогда? Чтобы мы избегали блуда, сдерживали похоть, жили воздержанно и были приятны Богу, довольствуясь своей супругой. В этом состоит дар брака, его плод и польза. Итак, оставляя большее, не проси меньшего: потому что богатство гораздо менее воздержания. Потому одному только нам надо жениться, чтобы избежать греха и избавиться от любого блуда. Потому должно жениться, чтобы брак помогал упражняться в воздержании». (Старец Иосиф Ватопедский).

7. «Когда нас искушает плотская похоть, в этом не всегда виновата плоть. Ведь плотская брань может происходить также от помыслов осуждения и гордости. Сначала нам надо отыскать причину постигшего нас искушения и потом уже предпринимать соответствующие действия. Не надо сразу, не разобравшись, в чём дело, противодействовать плотской брани постом, бдением и тому подобным». (Преподобный Паисий Святогорец).

8. «По причине блуда наступил и оный всемирный Потоп для называвшихся вначале «сынами Божиими», и на Содомлян сошел огонь с неба, и беды постигли Израильтян, согрешивших с Моавитянками. Блуд был причиной и оного уничтожения их во множестве, и для нас ныне, думаю, является причиной поражений от варваров и всевозможных внутренних и внешних зол и несчастий». (Святитель Горигорий Палама).

9. «Гражданский брак – ничто иное как блуд. Только в Таинстве Венчания супруги и их будущее потомство получают Божие благословение». (Старец Ефрем, скитоначальник афонского скита святого Андрея Первозванного).

10. «Помните постоянно, при нашествии блудных помыслов, возникновении потока их, особенно когда возникает навязчивость, значит, - тайное превозношение началось… Они - как спутники. Если мы себя выправим в смирении, помыслы уйдут... Целомудрие – это большая защита. Человек, не познавший блуд, для бесов не доступен. Разрушаются их козни. Бесы могут использовать только то зло, которое ты познал. Они узнают по твоей реакции, но главное для них – ощущать энергии человека. И чем чище у него энергии, тем он более недоступен для нападений. Они даже подойти не могут. Их ломает, их как током бьет на расстоянии». (Монах Симеон Афонский).

11. «Валяющийся в блуде является общей скверной для Церкви, и посему от такого всем долженствует отвратиться». (Святитель Григорий Палама).

12. «Свобода творить блуд, или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или другое что в этом роде — совсем не есть свобода, а как Господь сказал: «всякий, творящий грех, раб есть греха». Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства». (Архимандрит Софроний (Сахаров), ученик и биограф преподобного Силуана Афонского).

13. «Наиболее распространён в современном обществе плотской грех. […] Демон плотского греха делает злую работу во всем мире, и мир уже давно превратился в Содом и Гоморру. Разумеется, большинство грехов делается тайно, а не явно. Если сейчас явно делаются такие страшные плотские грехи, то представьте, какие более страшные совершаются тайно. Разумеющий да разумеет». (Старец Ефрем, скитоначальник афонского скита святого Андрея Первозванного).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".