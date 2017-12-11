Вышла новая книга об афонских келлиотах

Издана новая книга о Святой Горе – «Русские афонские монахи». В издании отображены результаты исследований, которые послужили продолжением книги «Русские келлиоты на Афоне. По материалам Архива Внешней Политики».

Автором книги является Павел Троцкий - автор ряда книг об истории Святой Горы: «Свято-Андреевский скит и русские кельи на Афоне», «Русские на Афоне XIX - XX век», «Русские келлии на Афоне. По материалам Архива Внешней Политики», «История русских обителей Афона», соавтор изданий «Ильинский скит на Афоне», «История Русского Афона».

«Наконец-то произошло радостное событие. Я поставил точку в своей книге об афонских келлиотах. Это новый, расширенный вариант, содержащий не только материал по келлиотам, но не которые новые находки из архивов Братства и др. Долгое мучение с издателями привело к решению издать эту книгу в режиме печать по требованию Спрос на нее не может быть велик. А для меня главное, чтобы с книгой познакомились желающие. Работа продолжается открываются все новые страницы», - написал Павел Троцкий на своей странице в Фейсбук.

В книге размещены архивные материалы из Свято-Пантелеимонова монастыря и архива Братства русских обителей на Афоне. Издание будет интересно всем, для кого важна история афонского монашества XIX – XX веков.

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".